"Гарний настрій на весь день": модель поділилася ранковим тренуванням

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Модель розповіла власні секрети ідеального тренування

Відома українська модель і блогер Юлія Дементьєва, яка володіє ідеальними параметрами, розповіла про своє ранкове тренування, яке допомагає зарядитися енергією і гарним настроєм на цілий день. Про це вона написала у своєму Instagram.

Вона розповіла, що інтенсивне тренування є одним з найбільш ефективних способів поліпшити настрій і самопочуття.

"Один з варіантів як забезпечити собі гарний настрій на весь день, це, звичайно ж інтенсивне тренування вдома, на вулиці чи в залі", — пише Дементьєва.

Вона привела в приклад власну тренування, за якою займається вранці:

1. Почнемо з кардіо. На відео цієї частини немає, це має бути на ваш розсуд. Стрибки на скакалці, швидка ходьба, легкий біг, велосипед, що завгодно.15 хвилин.

2. Гіперекстензія. Носочки паралельно. Тренажер необхідно відрегулювати під свій зріст. Верхній валик повинен бути в тому місці, де знаходиться згин попереку і стегна. Піднімаємо тулуб. У такому положенні слід зафіксуватися приблизно на секунду і знову повторити. На опусканні тіла робиться вдих, а при поверненні до вихідного положення – видих.15 разів по 4 підходи.

3. Присідання з м'ячем. Ноги широко, носки в сторони, коліна в сторони. Глибокі.15-20 разів 4 підходи.

4. Жим ногами вага 50-55. Стопи на рівні очей. 20 раз 4 підходи.

5. Підйом стегон зі штангою.10 кг 20 разів 4 підходи.

6. Прес. Короткі видихи - скорочення м'язів. 30-40 разів 3-4 підходи.

7. Віджимання широкий хват жіноча стійка з колін або класична на стопах 15-20 разів 3-4 підходи.

8. В кінці необхідно виконати стречінг. Сидячи на килимку зробити складку голова до ніг, зафіксувати на 2 хв. Розвести ноги, скластися спочатку вухом до правої на 1 хв, потім до лівої. Потім перед собою, затримати на 2 хв.

Також модель додала, що таке тренування підійде новачкам.

Відео: (instagram.com/yulianadementyeva)

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Відео: РБК-Україна