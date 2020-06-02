"Холостячка" Ксения Мишина раскрыла свои секреты красоты и стройности

Не успели утихнуть страсти после финала 10 сезона романтического реалити Холостяк, в котором главный герой Макс Михайлюк не смог сохранить отношения с победительницей Дашей Ульяновой, как телеканал СТБ ошеломил новостью - они снимут шоу нового формата, в котором искать свою вторую половинку будет не мужчина, а женщина - "Холостячка". Имя главной героини уже также известно - ею стала звезда сериала "Крепостная" и победительница Танцев со звездами 2019 Ксения Мишина. В интервью Cosmopolitan актриса поделилась своими секретами красоты, а также рассказала, как поддерживает свою стройную фигуру.

По словам артистки, в ее beauty-процедурах обязательно есть вода и увлажняющий крем.

"Думаю, как и у каждой женщины — с умывания. После контакта с водой, обязательно использую тоник и наношу крема на тело и на лицо. Честно говоря, без них вообще жить не могу, ибо по природе кожа у меня сухая и требует постоянного увлажнения. Также утром обязательно выпиваю стакан тёплой воды. Кстати, уже организм настолько приучен, что и просыпаюсь я с жаждой. 1,5 -2 литра воды в течении дня — главный ритуал в сохранении хорошего самочувствия", - отметила Ксения.

Фото: Ксения Мишина (instagram.com/misha.k.ua)

А вот косметикой она пользуется только на работе.

"Мой повседневный макияж — это либо рабочий грим, либо ничего. В каждодневном использовании принимает участие только уходовая косметика. Декоративной стараюсь пользоваться только в особых случаях", - призналась актриса.

В уходе за волосами Мишина пользуется корейской косметикой, также по возможности ходит к косметологу на процедуры чистки, пилинга и увлажнения.

Что касается гармонии, для Ксении очень важно внутреннее наполнение.

"Гармонию нахожу в своей работе, в своём сыне и работаю всегда над внутренним состоянием гармонии, вопреки обстоятельствам. Мне, конечно, это тяжело даётся, ибо я очень эмоциональный человек, но самообразование во всех областях является важным фактором гармонии и здоровья", - считает звезда.

Фото: Ксения Мишина с сыном (instagram.com/misha.k.ua)

Фигуру артистка поддерживает с помощью питания и спорта.

"Питание всегда влияет на внешний вид, все начинается изнутри. Мои старания в соблюдении правильного питания часто страдают по причине загруженности в рабочем графике. Но все же основные табу я не нарушаю. Стараюсь употреблять еду в зависимости от сезона и никаких фастфудов. Относительно недавно я поняла, что предпочитаю танцы. Это потрясающий вид спорта, который раскапывает тебя: и внутренне, и внешне. Ну и, конечно, спортзал, хотя я не любитель, но все же для поддержания форм он необходим", - рассказала Мишина.

Фото: Ксения Мишина (instagram.com/misha.k.ua)

А вот эталона красоты у нее нет.

"Нет у меня эталонов. Да, мне нравится ориентироваться на определенные таланты, пробовать, применять. Но, повторюсь, одного идеала у меня не существует. У многих учусь по чуть-чуть. Люблю наблюдать, находить, заимствовать. Думаю, у многих актеров так происходит", - отметила "Холостячка".

Напомним, ранее Ксения Мишина сделала откровенное признание об отношениях с мужчинами.