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Гарячий чай, алкоголь і ще 3 продукти можуть призвести до появи онкології

Lite » Краса і здоров'я 03.11.2018 - 21:17
Фото: (pixabay.com)
Фото: (pixabay.com)

Вчені з'ясували, що гарячий чай може призвести до розвитку ракових клітин

Онкологічні захворювання — це скупчення мутованих клітин людини, які призводять до дисфункції внутрішніх органів і подальшої смерті. Вчені склали топ-5 продуктів, які призводять до раку, передає "Портал про здоров'я".

Серед продуктів-канцерогенів виявилися:

  1. Алкоголь. Канцерогенний ефект надає не тільки головний компонент спиртного — етанол, але й ацетальдегід — продукт, що утворюється в результаті його засвоєння і розщеплення організмом. Він розщеплюється насамперед у слині, - тому зловживання алкоголем веде до розвитку раку порожнини рота, стравоходу, верхніх дихальних шляхів і шлунка. У жінок ацетальдегід має канцерогенну дію на органи статевої системи.
  2. Перероблене м'ясо. За міжнародною класифікацією червоне м'ясо є канцерогеном з групи 2А (тобто можливий канцероген). Шкідливіше за все, на думку дослідників вважається ковбаса, сосиски, шинка, бекон та інші вироби з червоного м'яса. Цілий ряд досліджень зв'язав їх регулярне вживання з високою ймовірністю виникнення раку товстої і прямої кишки.
  3. Копчені продукти. При копченні будь-який, навіть найкорисныший продукт вбирає в себе бензапірен - виділяється при горінні поліциклічний вуглеводень, який діє на людський організм як канцероген. Те ж саме відбувається при приготуванні їжі на відкритому вогні. Чим довший процес копчення і приготування на вогні, тим значніше концентрація канцерогенів в їжі.
  4. Гарячий чай. Вчені не втомлюються нагадувати: не пийте занадто гарячі напої і не їжте їжу з пилу-жару. Палюча дія такого пиття і їжі може завдати непоправної шкоди слизовим тканинам порожнини рота, горла, стравоходу. Зверніть увагу, в регіонах, де сильні традиції гарячої кухні, має місце висока статистика ракових захворювань цих органів.
  5. Відвологлі горіхи. У них, за словами експертів, з'являються афлатоксини, продукти життєдіяльності цвілевих грибів. Їх дія згубна для печінки, у тому числі і з точки зору розвитку раку печінки.

"Мінімум третина усіх випадків раку викликані способом життя, в тому числі і їжею", - про це повідомили експерти, які склали дану підбірку.

Нагадаємо, що експерти розповіли про користь популярних зимових цитрусових.

До цього дієтолог назвала топ-5 "жіночих" продуктів, які дозволять залишатися молодою і красивою.

Відео: (video.rbc.ua)

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