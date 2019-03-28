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Гіркий шоколад – це плюс: ведуча "Орла и Решки" поділилася секретами харчування

Lite » Краса 28.03.2019 - 10:31
Гіркий шоколад – це плюс: ведуча "Орла и Решки" поділилася секретами харчування
Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Астровська дозволяє собі і "шкідливість"

Аліна Астровська на даний момент важить 60 кг (при зрості 1,75). Телеведуча підкреслює, що її вага не змінюється вже три роки. І це при тому, що в 25 років зірка морського сезону проекту "Орел и Решка" важила більше 80 кг! Раніше дівчина зізналася, що всього за рік вона змогла скинути більше 22 кг. Це була робота над собою в комплексі: і правильне харчування, і фізичні навантаження, і правильні життєві установки. Але що стосується харчування, то Астровська, приміром, відмовилася від вживання м'яса. І саме тоді, коли вона перестала вживати м'ясо, вага не змінюється. Про це повідомляє видання myglamwish.com.

№1 Корисні продукти! Шкідливість – по емоційній необхідності

Ведуча "Орла и Решки" дійсно любить корисні і правильні продукти.

"Реально люблю брокколі і гречку!" – зазначає Аліна. Телеведуча їсть авокадо, також в її тарілці - багато зелені!

І все ж "раз на рік" вона може не стриматися і купити пачку чіпсів. Але Астровська пояснює, що це "швидше за емоційним позивом".

№2 Корисні білки і багато води

З білкової їжі Аліна Астровська їсть гречку, квасолю, горіхи, гриби, морепродукти, рибу (але вже рідше).

"Також треба пити багато води! Питний режим дуже впливає на шкіру!" – підкреслює ведуча.

Аліна Астровська

Спортивна Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

№3 Розвантажувальні дні

Зірка "Орла и Решки" обов'язково робить так звані "розвантажувальні дні", під час яких обов'язково легко снідає, а потім п'є весь день воду з лимоном. За словами ведучої, "розвантаження" – це хороша практика для душі і тіла.

"Тимчасові обмеження продуктів тільки підсилюють смак або відбивають бажання вживати, так як без них самопочуття краще! Але тут треба без насильства над собою, це важливо! Ніяких різких зрушень в харчуванні! Шкіра, волосся, нігті, настрій, ваша енергія залежать від того "палива", що ви даєте у вигляді їжі, думок, вашого оточення! Все взаємопов'язане! Іноді потрібно зробити розвантажувальний день від инстаграма", — зазначає Астровська

№4 Ставлення до здоби і солодощів

"Борошняне їм часто... прям дуже! Це моя слабкість! Але я роблю перерви! І намагаюся купувати корисний хліб. Солодке не люблю, але гіркий шоколад вранці — це плюс!" – каже Аліна Астровська.

Гіркий шоколад – це плюс: ведуча &quot;Орла и Решки&quot; поділилася секретами харчування

№5 Каву тільки з рослинним молоком

Каву Астровська любить, але не терпить залежності, тому робить перерви, коли не п'є ароматний напій.

Кави намагається пити без молока. Але якщо і з ним, то тільки з вівсяним, мигдальним або кокосовим – головне, щоб не тваринного походження. Також дуже любить еспрессо з фініком!

"Почитайте про молочку, є різні думки на цей рахунок, моє самопочуття краще без молочних продуктів", - зізнається зірка "Орла и Решки".

Нагадаємо, до цього Астровська відверто зізналася, як ледь не втратила життя.

Також телеведуча розповіла, як знайти нормального чоловіка.

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