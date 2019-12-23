Ей все к лицу! Моника Беллуччи покорила стильным образом и новой прической

Моника Беллуччи умеет удивлять. Не так давно в сети обсуждали возможное воссоединение знаменитой итальянской красавицы с экс-возлюбленным Николасом Лефевром. После неувядающая актриса продемонстрировала свою безупречную форму в облегающем платье, в который раз доказав, что время не властно над ее внешностью. А теперь решилась на эксперимент со стилем, сделав новую стрижку. Фото она опубликовала в своем микроблоге, подписав: "Наслаждайтесь вашим праздничным сезоном".

Моника выглядит молодо и прекрасно! (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

На снимке она позирует в необычном наряде от Dior – жакете с высоким воротом и звездами, а также темно-синем худи расцветки хаки. В подписи стилист Моники рассказал, что это новый проект, который мир увидит в 2020-м году. Макияж ей сделали с акцентом на глаза и чувственными губами. Кожа актрисы, свежая и упругая, буквально светится красотой. Но больше всего внимания привлекла прическа Моники: волосы стали немного короче, а также поменялся их оттенок.

Монике к лицу короткая стрижка (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Напомним, эксперименты с прической Моника начала еще с октября. Тогда она впервые появилась на публике с коротко остриженными волосами. В таком образе она прибыла на вечеринку Американской академии кинематографических искусств и наук в Риме. Актриса примерила достаточно откровенный наряд от Dolce & Gabbana, который состоял из широких брюк с высокой посадкой с отворотами и стрелками, свободного кроя пиджака, а также откровенного полупрозрачного корсета, который подчеркнул пышные формы красавицы. Дополнили образ туфли на высоких каблуках, прямоугольная сумочка, длинные серьги с синими камнями и достаточно яркий макияж. И главная изюминка ее стиля – новая прическа.

Моника сменила прическу еще осенью (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Возможно, такие перемены связаны с тем, что звезда в этом году отметила 55-летний юбилей. Как известно, короткие стрижки действительно могут сделать образ более современным, молодежным и дерзким. Что ж, Моника это еще раз доказала!