Эксперт раскрыла эффективные способы борьбы с жиром и лишним весом

Иллюстративное фото (pexels.com)

Нутрициолог поделилась полезными подсказками для худеющих

Вот и пришло лето, а вы не успели похудеть, чтобы эффектно смотреться в купальнике? Самое время исправить ситуацию! Сертифицированный нутрициолог и фитнес-тренер Лена собрала на своей странице в Instagram самые верные и эффективные способы борьбы с жиром и лишними килограммами.

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Лайфхаки для худеющих:

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1. питьевой режим: наша печень, которая перерабатывает жир, нуждается в большом количестве воды для нормального функционирования. Обезвоживание снижает скорость жиросжигания и плохо влияет на мышцы и суставы.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

2. дневник питания: следим за своей нормой калорий с дефицитом не более 20% от нормы и балансном БЖУ (30/30/40)

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3. силовые тренировки: позволяют увеличивать мышечную массу, что требует больше энергии, а значит, позволяют ускорить метаболизм.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

4. жиры в рационе: если вы убрали жиры из рациона, то жиросжиганию это никак не поспособствует. Жиры дают нам и энергию, и питательные вещества.

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5. устранить стресс: испытывать его - значит, что уровень кортизола очень высок, который заставляет запасать жиры на лучшие времена. Найдите время для расслабляющей ванны или массажа, чтобы снизить напряжение и стресс.

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6. здоровый сон: люди, которые мало спят, как правило, страдают замедленным метаболизмом и сопровождающимся чувством голода. Возвращайте себе здоровый сон, чтобы этот фактор не работал против вас в пoxyдenuu.

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7. витамин Д: давно анализ сдавали?) этот витамин мы легко сейчас, летом, получаем через солнечный свет. Он так же участвует в жиросжигании и регулирует тягу к вредному. Всем принимать солнечные ванны хотя бы.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

8. кардио: отличный способ сжигать жиры. Но вообще кардио должно быть разнообразным: чередуйте бег с прыжками на скакалке, например.

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Автор: Lite