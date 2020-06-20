Експерт розкрила ефективні способи боротьби з жиром і зайвою вагою

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нутриціолог поділилася корисними підказками для тих, що худнуть

Ось і прийшло літо, а ви не встигли схуднути, щоб ефектно виглядати в купальнику? Саме час виправити ситуацію! Сертифікований нутриціолог і фітнес-тренер Олена зібрала на своїй сторінці в Instagram найвірніші і ефективні способи боротьби з жиром і зайвими кілограмами.

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Лайфхаки для тих, що худнуть:

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1. питний режим: наша печінка, яка переробляє жир, потребує великої кількості води для нормального функціонування. Зневоднення знижує швидкість жироспалювання і погано впливає на м'язи і суглоби.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

2. щоденник харчування: стежимо за своєю нормою калорій з дефіцитом не більше 20% від норми і балансному БЖУ (30/30/40)

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3. силові тренування: дозволяють збільшувати м'язову масу, що вимагає більше енергії, а значить, дозволяють прискорити метаболізм.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

4. жири в раціоні: якщо ви прибрали жири з раціону, то жироспалюванню це ніяк не посприяє. Жири дають нам енергію, і поживні речовини.

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5. усунути стрес: відчувати його - означає, що рівень кортизолу дуже високий, який змушує запасати жири на кращі часи. Знайдіть час для розслаблюючій ванни або масажу, щоб знизити напругу і стрес.

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6. здоровий сон: люди, які мало сплять, як правило, страждають уповільненим метаболізмом і супроводжується почуттям голоду. Повертайте собі здоровий сон, щоб цей фактор не працював проти вас в схудненні.

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7. вітамін Д: давно аналіз здавали?) цей вітамін ми легко зараз, влітку, отримуємо через сонячне світло. Він так само бере участь в жироспалюванні і регулює тягу до шкідливого. Всім приймати сонячні ванни хоча б.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

8. кардіо: відмінний спосіб спалювати жири. Але взагалі кардіо повинно бути різноманітним: чергуйте біг із стрибками на скакалці, наприклад.

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Автор: Lite