Дженнифер Лопес позавидует: 4 простых привычки, которые помогут сохранить молодость

Многие скажут, что именно генетика решает, как ты будешь выглядеть через 10 лет. Однако существует множество примеров, которые говорят об обратном – управлять красотой и молодостью можно благодаря правильным привычкам, которые мы внедряем в свою жизнь. Какие несложных 4 правила помогут сохранить молодость кожи – читайте ниже.

Увлажнение

Не секрет, что человек на 80% состоит из воды. Если этот баланс нарушается, человек начинает существенно быстрее стареть, "обрастать" болезнями и умирает рано. Поэтому не только для молодости, но и для здоровья в целом важно помнить: увлажнение организма как изнутри, так и снаружи (для кожи) – главное пожизненное правило для всех возрастов. Первые визуальные возрастные изменения связаны с тем, что кожа теряет влагу. Для таких морщин даже название есть: линии обезвоживания. Что нужно сделать: начни использовать средства, содержащие гиалуроновую кислоту и другие увлажняющие компоненты. Кроме того, в твоей сумке всегда должен быть мист или термальная вода. И помни о поддержании баланса воды в организме.

Жиры – это полезно

Омега-3 жирные кислоты (содержащиеся в лососе, других видах жирной рыбы, грецких орехах, маслах и семенах) помогают стабилизировать настроение, поддерживать прочность костей и помогают предотвратить видимые признаки старения, уменьшая воспаление в организме. Омега-3 также усиливают способность ферментов организма извлекать жир из хранилища, скажем, из ваших бедер, и использовать его в качестве энергии. Омега-3 сохранит ваше здоровье и сияющую кожу. Употребляя правильные жиры, ты не только улучшишь состояние кожи, волос и ногтей, но и будешь стройнее.

Ты можешь употреблять семена чиа, льна и других растений - в них много полезных жиров. Практически каждый эксперт согласен с тем, что тебе нужно два грамма омега-3 жирных кислот в день. Ешь много жирной рыбы, такой как лосось (порция в 90 г содержит 6,9 г омега-3), а также грецкие орехи (15 г содержат 9,2 г омега-3). Многие эксперты сходятся во мнении, что БАДы с омега-3 не усваиваются.

Сахар – активизатор старения

Сахар усиливает эффект старения, разрушая коллагеновые волокна. А также он может ухудшить состояние кожи, вызывая прыщи или усиливая воспаления. Глюкоза активизирует воспалительные процессы в организме и связывает волокна коллагена. Это делает кожу грубой и тусклой, а в долгосрочной перспективе - ускоряет старение. Сбалансируй свою диету; потребляй больше зелени, меньше сахара и кофеина!

Будь активной

Регулярные физические упражнения не только помогают сбросить вес, привести в тонус мышцы, укрепить кости и улучшить настроение, но и помогают мыслить ясно. Исследования, цитируемые Национальным институтом по проблемам старения, демонстрируют связь между физическими упражнениями и улучшением умственных способностей. Физические упражнения также уменьшают стресс и снижают чувство тревожности, которые не только вредят мозгу, но и приводят к ухудшению состояния кожи. Стресс сильно состаривает, так что чаще гуляй или занимайся спортом.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как правильно ухаживать за кожей лица летом.