Битва первых леди: Королева Летиция в элегантном брючном костюме затмила образ Бриджит Макрон

Королева Летиция (коллаж: РБК-Украина)

Первые леди Франции и Испании выбрали образы в приглушенных тонах

47-летняя королева Летиция в очередной раз закрепила за собой статус одной из самых стильных королевских особ во всем мире. Не просто так модные СМИ следят буквально за каждым шагом супруги короля Испании Филиппа VI. Каждый образ Летиции — must have нового сезона. Элегантные и сдержанные аутфиты с четкими линиями — стильный конёк королевы Испании. Ее появление с супругом в Париже затмило даже “хозяйку вечера” Брижит Макрон — супругу французского политика Эммануэля Макрона, 25-го президента Франции. Рассматриваем детали образов двух влиятельных женщин на мировой арене.

11 марта король и королева Испании Филипп VI и Летиция прилетели с официальным визитом в Париж. Здесь пара посетила мероприятие, приуроченное к 16-му Европейскому дню памяти жертв терроризма. В Елисейском дворце делегация из Испании встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Бриджит Макрон.

Скриншоты поста: instagram.com/casarealdeespana

Внимание сразу же привлекли образы первых леди Франции и Испании. Не сговариваясь, женщины выбрали наряды в приглушенных цветах, что соответствует поводу их встрече.

Бриджит Макрон встречала гостей в классической черно-белой гамме. 66-летняя супруга французского политика выбрала укороченные черные брюки со стрелками, которые подчеркивают ее стройную фигуру. Однако полностью рассмотреть завидные формы Макрон мешает черное пальто классического кроя. Свой образ первая леди Франции дополнила белоснежной блузкой с пышным жабо. К слову, обратите внимание на этот тип воротника — он вновь грозит войти в тренды этой весной. Черные ботильоны на устойчивом каблуке стали удачным завершением делового образа. На єтот раз Бриджит решила отказаться от ярких украшений. А вот волосы сложила в пышную прическу. Акцент в макияже сделан на глазах.

Скриншоты поста: instagram.com/casarealdeespana

Следует признать, что на фоне супруги Эммануэля Макрона образ королевы Летиции смотрится более удачно. Он и поводу встречи соответствует, и подчеркивает все достоинства фигуры и чувство стиля Ее Величества. Летиция в этой поездке отказалась от любимых платьев и юбок длины миди. Вместо этого супруга короля Филиппа выбрала брючный костюм темно-синего оттенка. Образ довершают замшевые лодочки на шпильке, а также синяя облегающая майка.

Отдельного внимания заслуживают украшения. Летиция подобрала к образу изысканный ансамбль из белоснежного жемчуга. Крупные бусины складываются в элегантное ожерелье. В ушках — серьги с жемчужинами поменьше. Волосы Летиция собрала в высокую прическу. К слову, из-за насыщенного света кажется, словно королева Испании перестала закрашивать седину. Макияж сделан с акцентом на глаза.