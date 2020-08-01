Домашние патчи под глаза против усталости и морщин: результат вас поразит

Глаза – зеркало души, что является одной из причин, почему женщины по всему миру очень бережно относятся к этой лицевой зоне. Кожа вокруг них достаточно деликатная и чувствительная, предрасположенная к сухости, что приводит к преждевременному образованию морщин. К тому же этому способствует активная мимика, ведь во время прищура или улыбок мышцы в этой области активно задействованы. Более того, многие сталкиваются с этой проблемой в связи с возрастными изменениями, что становится катализатором, если не основной причиной появления морщин.

⠀

Маски от морщин — необходимый и эффективный уход за кожей. Практически каждая женщина старается использовать недорогие и проверенные рецепты красоты дома. Одним из таких и поделилась бьюти-блогер Марина на своей страничке "Домашний косметолог" - патчи под глаза можно сделать и самостоятельно.



Касторовое масло и витамин Е, благодаря своим лечебным и увлажняющим свойствам используются для приготовления маски в области вокруг глаз. Они обладают выраженным антиоксидантным эффектом, способствуют быстрому разглаживанию морщин, помогают вернуть тонус чувствительной зоне, улучшают цвет кожи вокруг глаз.

Иллюстративное фото (pexels.com)

⠀

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

⠀

1 ст.л. молока.

5 капель жидкого витамина Е.

10 капель касторового масла.

0,5 ч. л. картофельного крахмала.

Ватные диски.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Все компоненты смешать до однородного состояния.

В получившейся смеси смочить вытные диски, положить на глаза, выдержать 15 минут, смыть тёплой водой.



Процедуру проводить в положении лёжа.



Применение: 3 раза в неделю.

Курс: 1 месяц.



В результате применения маски кожа вокруг глаз будет выглядеть очень гладкой и свежей. Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Ранее врач-дерматолог дала советы, что взять на море и как ухаживать за кожей в отпуске.