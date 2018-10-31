Доктор Комаровский рассказал, с чем может быть связана аллергия на одежду

Фото: Коллаж РБК-Украина

Врач рекомендует хорошо отстировать вещи

Популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что может являться причиной аллергии ребенка на одежду и как с этим бороться. Соответствующий пост эксперт опубликовал в Instagram.

"Аллергия на одежду действительно может быть, но в этом случае дитя не чешется три месяца подряд, а чешется только тогда, когда его облачают в конкретную одежду", - пишет врач.

Комаровский утверждает, что значительно чаще встречается аллергия не столько на одежду, сколько на моющие средства. То есть тот факт, что одежда регулярно стирается, может быть причиной аллергии.

Комаровский подчеркивает: "Я никогда не видел грязных детей с аллергией на одежду. Постарайтесь, чтобы все, с чем контактирует кожа дитя, было белого цвета и после стирки (детское мыло или специальные детские порошки) обязательно на 1-2 минуты опустите в кипяток".

"Понимаю, что отдаленная местность обусловливает определенные проблемы, но зудящая сыпь в течение трех месяцев, требует все-таки конкретных усилий, направленных на то, дабы отыскать в этой местности дерматолога и убедиться в том, что у дитя не чесотка", - подытожил доктор.

Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что Комаровский сделал видеообзор украинского бэби-бокса.

Также, Комаровский разрушил популярный миф о чтении и зрительной нагрузке.

Кстати, ранее он рассказал, чем поить ребенка при болезни.

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