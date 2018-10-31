Доктор Комаровський розповів, з чим може бути пов'язана алергія на одяг

Фото: Колаж РБК-Україна

Лікар рекомендує добре відстирувати речі

Популярний лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів, що може бути причиною алергії дитини на одяг і як з цим боротися. Відповідний пост експерт опублікував у Instagram.

"Алергія на одяг дійсно може бути, але в цьому випадку у дитини не свербить три місяці поспіль, а свербить тільки тоді, коли його одягають у конкретний одяг", - пише лікар.

Комаровський стверджує, що значно частіше зустрічається алергія не стільки на одяг, скільки на миючі засоби. Тобто той факт, що одяг регулярно стирається, може бути причиною алергії.

Комаровський підкреслює: "Я ніколи не бачив брудних дітей з алергією на одяг. Постарайтеся, щоб все, з чим контактує шкіра дитини, було білого кольору і після прання (дитяче мило або спеціальні дитячі порошки) обов'язково на 1-2 хвилини опустіть в окріп".

"Розумію, що віддалена місцевість зумовлює певні проблеми, але свербляча висип протягом трьох місяців, вимагає все-таки конкретних зусиль, спрямованих на те, щоб відшукати в цій місцевості дерматолога і переконатися в тому, що у дитини не короста", - підсумував лікар.

Скріншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що Комаровський зробив відеоогляд українського бебі-боксу.

Також, Комаровський зруйнував популярний міф про читання і зорове навантаження.

До речі, раніше він розповів, чим поїти дитину під час хвороби.

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