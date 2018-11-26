Як добитися ідеального преса: топ-3 секрета

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Тренер Камілла Акерберг дала поради тим, хто хоче накачати м'язи живота

Персональний тренер і дієтолог з Сіднея (Австралія) Камілла Акерберг розповіла про те, як зробити свій прес ідеальним. Для цього потрібно слідувати трьом правилам, пише Daily Mail.

Перше правило полягає в правильному харчуванні. Необхідно пити багато води, виключити голодування, а також вживати в їжу достатню кількість корисних жирів та протеїну і приймати пробіотики.

Фото: Камілла Акерберг (instagram.com/camilla_akerberg)

Наступний секрет — займатися спортом правильно. "Комбінуйте силові тренування, щоб качати м'язи, і кардіонавантаження для втрати ваги", — уточнила вона.

По-третє, під час тренувань слід приділяти увагу не тільки пресу, але і всьому тілу. За словами тренера, для занять спортом підійдуть вправи на рівновагу і статику, наприклад, планка.

Фото: Камілла Акерберг (instagram.com/camilla_akerberg)

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Відео: РБК-Україна