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Как добиться гладкости и блеска волос: важные правила

Вторник 15 сентября 2020 08:37
Как добиться гладкости и блеска волос: важные правила
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Бьюти-блогер поделилась эффективными способами

Прежде всего нужно понять, что гладкость и блеск – это результат хорошо запаянных чешуек волос. Нутрициолог, фитнес тренер и бьюти-блогер Лена поделилась на своей странице в Instagram действенными способами, которые помогут максимально загладить чешуйки, что помогает добиться здорового и красивого блеска.

Основные правила:

Никогда не забываю использовать кондиционер после шампуня.
Кондиционеры у меня в основном питательные или увлажняющие. Для моих длинных волос они наиболее подходящие. Для объёма волос никогда не беру.

1 раз в неделю вместо кондиционера после шампуня наношу маску, но могу «запаять» её тем же кондиционером

В конце мытья головы ополаскиваю волосы прохладной водой. Многие говорят, что это миф, но на моих волосах отлично работает

Как добиться гладкости и блеска волос: важные правила
Иллюстративное фото (pexels.com)

Никогда не тру волосы полотенцем. Промокнула, завязала на голове на 5-7 минут и все. Кстати, обратите внимание на банные полотенца из микрофибры. Просто находка, чтобы быстро высушить волосы

Перед сушкой волос обязательно наношу несмываемые средства с термозащитой. Это может быть масло, спрей или несмываемый кондиционер. Прямо на самом средстве должно быть написано, что у него имеется функция термoзащиты


Сушу феном только сверху вниз, то есть направляю струю от корней до кончиков. (Про сушку сделала отдельный пост, можете найти ссылку на него в разделе «волосы» в актуальном

Как добиться гладкости и блеска волос: важные правила
Иллюстративное фото (pexels.com)

Пусть у меня будет одна хорошая расческа, чем 10 непонятных и выдирающих волосы. Ничего нового не скажу, Tangle teezer salon elite моя любовь

В конце после сушки пару капель масла для волос разогреваю в ладошках и наношу по всей длине волос, избегая корней. Плюс средство для зашиты кончиков на кончики

Ну и важное – не забываю обрезать кончики (хожу к парикмахеру раз в 6-9 месяцев). Вижу, что срез не очень, сразу записываюсь.

Как добиться гладкости и блеска волос: важные правила

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ранее популярный бьюти-блогер поделилась эффективной маской для волос по рецепту голливудских звезд.

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