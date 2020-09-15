Как добиться гладкости и блеска волос: важные правила

Иллюстративное фото (pexels.com)

Бьюти-блогер поделилась эффективными способами

Прежде всего нужно понять, что гладкость и блеск – это результат хорошо запаянных чешуек волос. Нутрициолог, фитнес тренер и бьюти-блогер Лена поделилась на своей странице в Instagram действенными способами, которые помогут максимально загладить чешуйки, что помогает добиться здорового и красивого блеска.

Основные правила:



Никогда не забываю использовать кондиционер после шампуня.

Кондиционеры у меня в основном питательные или увлажняющие. Для моих длинных волос они наиболее подходящие. Для объёма волос никогда не беру.



1 раз в неделю вместо кондиционера после шампуня наношу маску, но могу «запаять» её тем же кондиционером



В конце мытья головы ополаскиваю волосы прохладной водой. Многие говорят, что это миф, но на моих волосах отлично работает



Иллюстративное фото (pexels.com)

Никогда не тру волосы полотенцем. Промокнула, завязала на голове на 5-7 минут и все. Кстати, обратите внимание на банные полотенца из микрофибры. Просто находка, чтобы быстро высушить волосы



Перед сушкой волос обязательно наношу несмываемые средства с термозащитой. Это может быть масло, спрей или несмываемый кондиционер. Прямо на самом средстве должно быть написано, что у него имеется функция термoзащиты



Сушу феном только сверху вниз, то есть направляю струю от корней до кончиков. (Про сушку сделала отдельный пост, можете найти ссылку на него в разделе «волосы» в актуальном



Иллюстративное фото (pexels.com)

Пусть у меня будет одна хорошая расческа, чем 10 непонятных и выдирающих волосы. Ничего нового не скажу, Tangle teezer salon elite моя любовь



В конце после сушки пару капель масла для волос разогреваю в ладошках и наношу по всей длине волос, избегая корней. Плюс средство для зашиты кончиков на кончики



Ну и важное – не забываю обрезать кончики (хожу к парикмахеру раз в 6-9 месяцев). Вижу, что срез не очень, сразу записываюсь.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ранее популярный бьюти-блогер поделилась эффективной маской для волос по рецепту голливудских звезд.