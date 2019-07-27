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Дієтолог вказала на особливості вживання спиртного під час схуднення

Lite » Краса 27.07.2019 - 08:51
Дієтолог вказала на особливості вживання спиртного під час схуднення
Ілюстративне фото (pexels.com)

Ці поради допоможуть мінімізувати наслідки для фігури та здоров'я

Багато тих, що худнуть, часто хвилює питання - а як же бути з випивкою? Начебто відомо, що алкоголь дуже калорійний та й взагалі шкідливий для здоров'я, але і зовсім відмовлятися від улюблених напоїв, особливо влітку, не хочеться. Експерт по схудненню Катя Медушкина розповіла на своїй сторінці в Instagram про особливості вживання спиртного при схудненні.

"Так, ми всі знаємо про шкоду алкоголю. Але що робити, якщо намічається свято, шашлики з друзями або романтичний вечір? Життя дуже різноманітне, нам не потрібно боятися якихось окремих продуктів, але ми повинні розуміти принцип їх впливу на організм", - зазначила дієтолог.

Як добре провести вечір без наслідків для фігури та здоров'я:

  • не пийте спиртного на голодний шлунок. По-перше, це прискорить всмоктування алкоголю в кров (етиловий спирт - одна з дуже небагатьох речовин, що всмоктуються в шлунку). По-друге, алкогольні напої стимулюють апетит - буде дуже складно не переїсти.
  • закуска повинна бути помірною. Рясна їжа збільшить навантаження на печінку, яка і без того "зайнята" складним процесом розщеплення алкоголю.

Дієтолог вказала на особливості вживання спиртного під час схуднення
Ілюстративне фото (pexels.com)

  • рахуйте калорії. Калорійність келиха вина порівнянна з енергетичною цінністю чверті шоколадки. Тому основна небезпека не стільки в самому напої, скільки в "непідзвітній" закусці.
  • віддавайте перевагу сухим винам - там найменше цукру, тобто простих вуглеводів, які ввечері нам абсолютно ні до чого.

 

Дієтолог вказала на особливості вживання спиртного під час схуднення

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • відмовтеся від коктейлів. Часто в них крім кількох видів алкоголю, ще сиропи, соки, газована вода. Калорійність зашкалює.

Дієтолог вказала на особливості вживання спиртного під час схуднення
Ілюстративне фото (pexels.com)

  • краще пити не частіше разу в тиждень. Алкоголь змінює розподіл рідини в організмі, забираючи воду з кровоплину і накопичуючи її в тканинах - і таким чином провокує набряки і посилює прояв целюліту.


"Словом, як і у всьому, головне - міра", - підсумувала вона.

Нагадаємо, дієтолог Світлана Фус розповіла, як харчуватися у відпустці, щоб не погладшати.

Раніше експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина розвіяла поширені міфи про роздільне харчування.

Як харчуватися у відпустці, щоб не поправитися: поради дієтолога Питний режим та схуднення: лайфхаки від дієтолога
Новини України алкогольсхудненнядієтолог
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