Дієтолог вказала на особливості вживання спиртного під час схуднення

Ілюстративне фото (pexels.com)

Ці поради допоможуть мінімізувати наслідки для фігури та здоров'я

Багато тих, що худнуть, часто хвилює питання - а як же бути з випивкою? Начебто відомо, що алкоголь дуже калорійний та й взагалі шкідливий для здоров'я, але і зовсім відмовлятися від улюблених напоїв, особливо влітку, не хочеться. Експерт по схудненню Катя Медушкина розповіла на своїй сторінці в Instagram про особливості вживання спиртного при схудненні.

"Так, ми всі знаємо про шкоду алкоголю. Але що робити, якщо намічається свято, шашлики з друзями або романтичний вечір? Життя дуже різноманітне, нам не потрібно боятися якихось окремих продуктів, але ми повинні розуміти принцип їх впливу на організм", - зазначила дієтолог.

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Як добре провести вечір без наслідків для фігури та здоров'я:

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не пийте спиртного на голодний шлунок. По-перше, це прискорить всмоктування алкоголю в кров (етиловий спирт - одна з дуже небагатьох речовин, що всмоктуються в шлунку). По-друге, алкогольні напої стимулюють апетит - буде дуже складно не переїсти.

закуска повинна бути помірною. Рясна їжа збільшить навантаження на печінку, яка і без того "зайнята" складним процесом розщеплення алкоголю.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

рахуйте калорії. Калорійність келиха вина порівнянна з енергетичною цінністю чверті шоколадки. Тому основна небезпека не стільки в самому напої, скільки в "непідзвітній" закусці.

віддавайте перевагу сухим винам - там найменше цукру, тобто простих вуглеводів, які ввечері нам абсолютно ні до чого.

Ілюстративне фото (pexels.com)

відмовтеся від коктейлів. Часто в них крім кількох видів алкоголю, ще сиропи, соки, газована вода. Калорійність зашкалює.



Ілюстративне фото (pexels.com)

краще пити не частіше разу в тиждень. Алкоголь змінює розподіл рідини в організмі, забираючи воду з кровоплину і накопичуючи її в тканинах - і таким чином провокує набряки і посилює прояв целюліту.

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"Словом, як і у всьому, головне - міра", - підсумувала вона.

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