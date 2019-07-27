Дієтолог вказала на особливості вживання спиртного під час схуднення

Ці поради допоможуть мінімізувати наслідки для фігури та здоров'я
Багато тих, що худнуть, часто хвилює питання - а як же бути з випивкою? Начебто відомо, що алкоголь дуже калорійний та й взагалі шкідливий для здоров'я, але і зовсім відмовлятися від улюблених напоїв, особливо влітку, не хочеться. Експерт по схудненню Катя Медушкина розповіла на своїй сторінці в Instagram про особливості вживання спиртного при схудненні.
"Так, ми всі знаємо про шкоду алкоголю. Але що робити, якщо намічається свято, шашлики з друзями або романтичний вечір? Життя дуже різноманітне, нам не потрібно боятися якихось окремих продуктів, але ми повинні розуміти принцип їх впливу на організм", - зазначила дієтолог.
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Як добре провести вечір без наслідків для фігури та здоров'я:
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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)
Ілюстративне фото (pexels.com)
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"Словом, як і у всьому, головне - міра", - підсумувала вона.
Нагадаємо, дієтолог Світлана Фус розповіла, як харчуватися у відпустці, щоб не погладшати.
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Раніше експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина розвіяла поширені міфи про роздільне харчування.
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