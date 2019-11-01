Диетолог развенчала популярные мифы о похудении, которые сбивают с толку

Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_kristina)

Эксперт рассказала, чему не стоит верить

О еде существует столько мифов, что в них можно просто утонуть. Испугаться правильного питания, запутаться в нем, и больше никогда не захотеть разбираться вот в этом вот всем. На самом деле не все так сложно, как нам часто преподносят. Диетолог Кристина Шереметьева, которая ранее рассказала, как справиться с вечерним аппетитом, развенчала самые популярные мифы о похудении на своей странице в Instagram.

Эксперт предложила разобраться в основных заблуждениях, которые сбивают нас с толку.

⠀

Зеленый чай сжигает жир.

Нет, не сжигает. Но он хорошо утоляет жажду даже на клеточном уровне. Его приравнивают к воде. Если суточная норма воды у нас в среднем 2,5л, то мы можем выпивать 1,5л воды и 1л зеленого чая. А ещё зелёный чай богат полифенолами, которые нейтрализуют действие липопротеинов низкой плотности (плохого холестерина). Это профилактика против образования в артериях атеросклеротических бляшек.

⠀

Соки можно пить сколько угодно.

1 стакан в день и не более. Об этом говорит даже ВОЗ. И не магазинный, домашний, без добавления лишнего сахара. Но лучше выбирать целые фрукты, потому что в них, в отличие от соков, есть клетчатка, которая помогает контролировать аппетит, снижает гликемическую нагрузку фруктозы и необходима для поддержания здоровой микрофлоры кишечника.



⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

На жидких диетах уменьшается желудок.

Желудок – это мешок из мышц, который растягивается, когда в него попадает еда. Но потом он снова возвращается к прежним размерам. Физически уменьшить желудок можно только посредством операции. При правильном питании мы привыкаем есть немного, но часто. Потому нам и кажется, что желудок уменьшился.

⠀

В рыбе нет жира и холестерина.

Жиры в рыбе всё-таки есть, но это полезные, нужные нам ненасыщенные жиры. В сёмге, макрели, сельди, лососе, анчоусах много жирных кислот Омега-3. Эти жиры поддерживают красоту нашей кожи, здоровье сердца, помогают худеть.



⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Похудеть можно локально.

Убрать отдельно живот или «уши» на бедрах. Локально похудеть НЕЛЬЗЯ! Кроме липосакции, которая дает ужасные побочные эффекты, поэтому ее категорически не советую. Жир снижается во всем теле равномерно, причем на бедрах и животе в последнюю очередь. Только снижая общий жировой компонент в какой то момент (последний) уйдут живот и бедра.

Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_kristina)

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Еще несколько рекомендаций от диетолога:

Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_kristina)

Напомним, что диетолог Ольга Усенко наметила базовую программу-минимум для похудения и ЗОЖ.