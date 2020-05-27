Диетолог рассказала, как улучшить состояние кожи с помощью питания

Иллюстративное фото (pexels.com)

Если хотите чистую и красивую кожу лица, придется отказаться от некоторых продуктов

Путь к вашей красивой и здоровой коже начинается с правильных пищевых привычек, которые помогают восстановить работу кишечника и улучшить состав микробиома. Микробиом - это главное, чем нужно заниматься на пути к здоровой и красивой коже. Нутрициолог-диетолог Лачина Джанкулиева рассказала на своей странице в Instagram, как можно улучшить состояние вашей кожи с помощью питания.

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Наш микробиом - это не только те бактерии, которые живут в кишечнике, но и те, которые живут во рту, на поверхности кожи, то есть везде. Именно от состояния микробиома, наличия определённых бактерий, зависит состояние нашей кожи.

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Если баланс «полезных» и «вредных» бактерий нарушается, то появляются:

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акне

сыпь

псориаз

розацея

экземы и другие проблемы с кожей.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Еда = это не только энергия, а для кого-то «наслаждение», это ещё и вещества, нужные для всех процессов, которые происходят в нашем организме, и ещё еда - это пища для полезных бактерий.

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Что нужно для улучшения состава микробиома:

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убрать сахар в любом виде и все продукты, которые содержат сахар

Иллюстративное фото (pexels.com)

убрать молочные продукты. Да! и творог и сыры и даже кисломолочку

уменьшить употребление сладких фруктов (банан, виноград...)

убрать если есть показания глютен

убрать рафинированные масла (вызывают воспаление)

убрать все быстрые углеводы

Иллюстративное фото (pexels.com)

Займитесь восстановлением кишечника. Это обязательное условие для здоровой, ровной, красивой и чистой кожи.

Ранее бьюти-блогер поделилась эффективными рецептами и процедурами для восстановления и укрепления ногтей в домашних условиях.

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Автор: Марина Настевич