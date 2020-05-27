Дієтолог розповіла, як поліпшити стан шкіри за допомогою харчування

Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо хочете чисту і красиву шкіру обличчя, доведеться відмовитися від деяких продуктів

Шлях до красивої і здорової шкіри починається з правильних харчових звичок, які допомагають відновити роботу кишечника і поліпшити склад мікробіома. Мікробіом - це головне, чим потрібно займатися на шляху до здорової і красивої шкіри. Нутриціолог-дієтолог Лачина Джанкулієва розповіла на своїй сторінці в Instagram, як можна поліпшити стан вашої шкіри за допомогою харчування.

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Наш мікробіом - це не тільки ті бактерії, які живуть в кишечнику, але і ті, які живуть у роті, на поверхні шкіри, тобто скрізь. Саме від стану мікробіома, наявності певних бактерій, залежить стан нашої шкіри.

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Якщо баланс «корисних» і «шкідливих» бактерій порушується, то з'являються:

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акне

висип

псоріаз

розацея

екземи та інші проблеми зі шкірою.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Їжа = це не тільки енергія, а для когось «насолода», це ще й речовини, потрібні для всіх процесів, які відбуваються в нашому організмі, і ще їжа - це їжа для корисних бактерій.

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Що потрібно для поліпшення складу мікробіома:

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прибрати цукор в будь-якому вигляді і всі продукти, які містять цукор

Ілюстративне фото (pexels.com)

прибрати молочні продукти. Так! і сир і сири і навіть кисломолочку

зменшити вживання солодких фруктів (банан, виноград...)

прибрати якщо є показання глютен

прибрати рафіновані олії (викликають запалення)

прибрати всі швидкі вуглеводи

Ілюстративне фото (pexels.com)

Займіться відновленням кишечника. Це обов'язкова умова для здорової, чистої, рівної і красивої шкіри.

Раніше б'юті-блогер поділилася ефективними рецептами і процедурами для відновлення і зміцнення нігтів в домашніх умовах.

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Автор: Марина Настевіч