Диетолог назвала топ-7 продуктов, которые ужасно влияют на кожу

Иллюстративное фото (pexels.com)

Питание заметно влияет на красоту и здоровье вашей кожи

Кожа - это один из важных показателей нашего внутреннего состояния. По внешнему ее виду можно оценить состояние человека, некоторых органов и многое другое, именно поэтому наше питание существенно влияет на вид и здоровье кожи. Диетолог Ксения Шатрова на своей странице в Instagram перечислила топ продуктов, которые очень негативно отразятся на виде вашей кожи.

Если хотите чистое и сияющее лицо - сократите их употребление, а лучше и вовсе исключите из рациона.

Фаст-фуд

Не открою вам ничего нового, ведь список открывает именно пища быстрого приготовления. Думаю, что тут нечего объяснять: это еда, которая уже не имеет в себе полезных свойств. В составе очень высокое содержание насыщенных жиров (трансжиров) и быстрых углеводов, при минимальном количестве микроэлементов, витаминов и др. Целлюлит - это одно из последствий такого питания, а также сыпь, аллергические реакции и многое другое.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Майонез, кетчуп и другие соусы

Посмотрите на состав любого магазинного соуса и увидите там целый список консервантов, сахара, соли, жиров и всего того, что делает вашу кожу Неэластичной, старой, раздраженной и аллергической. Здесь все!

Кондитерские изделия

И здесь я о печенье, конфеты, шоколад, мороженое и почти ВСЕ, что продается в наших супермаркетах увы, но именно эти сладости содержат в себе очень много белого рафинированного сахара (сахар-песок) и это не самое худшее, ведь вместе с этим, там огромное количество рафинированных и гидрогенизированных масел, маргаринов, искусственных ароматизаторов и еще кучу всего из таблицы Менделеева.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Чипсы, мивина и другие закуски

Не удивлю вас, но все эти закуски - это СТОП продукты для здоровой кожи! Множество ароматизаторов, искусственных консервантов, усилителей вкуса и, опять же, огромное количество трансжиров, наша кожа почувствует это моментально;

Спред, маргарин

Не покупайте эти продукты вообще никогда. Смесь насыщенных жиров, которые очень негативно влияют на состояние кожи в виде целлюлита и воспаления. Лучше замените маргарин и спред на сливочное масло.

Консервы и консервированные продукты

И здесь я именно про те консервы, которые закрываются в масле, при термической обработке: варенье, компоты, кукуруза, фасоль, шпроты и все в таком роде. Но: продукты, которые закрыты в собственном соку, сюда не относим - тунец, или к примеру помидоры.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Сосиски и другие мясные изделия

Колбасы и прочие "деликатесы", которые медленно разрушают красивую и чистую кожу. Ничего удивительного, ведь в них содержится модифицированная соя, крахмалы, усилитель вкуса, много соли и других вредных консервантов.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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