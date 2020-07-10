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Подарят молодость и энергию: эксперт назвала лучшие anti-age продукты

Пятница 10 июля 2020 13:36
Подарят молодость и энергию: эксперт назвала лучшие anti-age продукты
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Нутрициолог рассказала, как омолаживаться изнутри с помощью питания

Все мы с каждым годом становимся старше и уж никак не молодеем! Желание сохранить молодость как можно дольше - присуще всем. На помощь в этом выступает такое направление, как Anti-Age. Нутрициолог Надежда Цапкина рассказала на своей странице в Instagram подробнее об этом и назвала лучшие продукты для молодости.

Anti-age - это терапия, которая включает изменение диеты, физических упражнений, косметических процедур, антиоксидантную коррекцию, стабилизацию гормонального фона, детоксикацию и лечение хронических заболеваний. Одним словом - комплексный подход к омоложению изнутри и внешне.

Многочисленными исследованиями подтвердили, что человек растёт до 25 лет, после - процесс идёт в обратном направлении. В данной терапии большинство средств идёт на устранение основных признаков старения,- это и сухость/шелушение кожи, и мимические морщины, и складки на лице/шее, и потеря четких контуров тела ...продолжать можно долго.

Подарят молодость и энергию: эксперт назвала лучшие anti-age продукты

Иллюстративное фото (pexels.com)


Эксперт дала список продуктов, которые принесут молодость, здоровье и энергию вашему организму:

⁃ брокколи
⁃ орехи
⁃ сельдерей
⁃ авокадо

Подарят молодость и энергию: эксперт назвала лучшие anti-age продукты

Иллюстративное фото (pexels.com)

⁃ кокос
⁃ чеснок
⁃ лук
⁃ томаты
⁃ клюква
⁃ рыба
⁃ ягоды

Подарят молодость и энергию: эксперт назвала лучшие anti-age продукты

Иллюстративное фото (pexels.com)

⁃ зелёный чай
⁃ специи

Ранее диетолог Лора Филиппова рассказала о правильном употреблении молочных продуктов.

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