Действует мгновенно: Марго Робби поделилась любимым экспресс-средством для безупречной кожи

Марго Робби (фото: instagram.com/margotrobbie)

Звезда поделилась секретом красоты

Марго Робби – одна из самых красивых женщин планеты – даже в обычной жизни выглядит безупречно. Но ее образы для красных ковровых дорожек просто восхищают. Свой сияющий вид голливудская красавица доверяет профессионалам. Но и о личном уходе не забывает. Так, российская версия известного глянцевого журнала Vogue исследовала секреты красоты популярной актрисы и выяснил ее любимые продукты.

Идеальные образы Робби готовит заранее (фото: instagram.com/margotrobbie)

Итак, Марго не представляет ухода без мистов для чувствительной кожи, всегда и везде использует средства с фильтрами против UV-излучения, а также просто обожает маски для лица. Сейчас в ее арсенале особое место заняли тканевые маски, о которых пойдет речь ниже. Также партнерша Леонардо Ди Каприо по фильму «Волк с Уолл-стрит» придерживается золотого правила – без каких-либо отговорок при любых обстоятельствах смывать косметику перед сном. По словам актрисы, это просто необходимо ей еще и потому, что она бы просто не заснула с таким слоем макияжа, который ей порой наносят на съемках.

Марго раскрыла секреты красоты (фото: instagram.com/margotrobbie)

Как известно, график актрисы нестабилен. Порой приходится мчаться со съемок на фотосессию, затем – на примерку, а вечером тебя ждет какое-либо мероприятие, где нужно обязательно выглядеть на все сто. Поэтому Марго давно привыкла использовать экспресс-средства, которые помогают коже преобразиться буквально на глазах. Одно из них – биоцеллюлозные маски, пропитанные сыворотками и активными ингредиентами. «Пока мастера заняты моими волосами, я теперь сижу в маске Bio Cellulose», – признается Робби.

К слову, эти маски разработал известный пластический хирург и доктор медицинских наук Яннис Александридес. Он создал особый комплекс NAC Y2, который обеспечивает усиленную выработку коллагена и эластина и защищает кожу от вредных факторов окружающей среды. Также маска включает компоненты, направленные на борьбу с пигментными пятнами.

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Автор: Lite