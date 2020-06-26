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Діє миттєво: Марго Роббі поділилася улюбленим експрес-засобом для бездоганної шкіри

Lite » Краса 26.06.2020 - 21:28
Діє миттєво: Марго Роббі поділилася улюбленим експрес-засобом для бездоганної шкіри
Марго Роббі (фото: instagram.com/margotrobbie)

Зірка поділилася секретом краси

Марго Роббі – одна з найкрасивіших жінок планети – навіть у звичайному житті виглядає бездоганно. Але її образи для червоних килимових доріжок просто захоплюють. Свій сяючий вигляд голлівудська красуня довіряє професіоналам. Але і про особистий догляді не забуває. Так, відомий глянцевий журнал Vogue дослідив секрети краси популярної актриси і з'ясував її улюблені продукти.

Діє миттєво: Марго Роббі поділилася улюбленим експрес-засобом для бездоганної шкіри

Ідеальні образи Роббі готує заздалегідь (фото: instagram.com/margotrobbie)

Отже, Марго не уявляє без догляду містів для чутливої шкіри, завжди і скрізь використовує продукти з фільтрами проти UV-випромінювання, а також просто обожнює маски для обличчя. Зараз в її арсеналі особливе місце зайняли тканинні маски, про яких піде мова нижче. Також партнерка Леонардо Ді Капріо по фільму «Вовк з Уолл-стріт» дотримується золотого правила – без жодних відмовок при будь-яких умовах змивати косметику перед сном. За словами актриси, це просто необхідно їй ще й тому, що вона б просто не заснула з таким шаром макіяжу, який їй іноді наносять на зйомках.

Діє миттєво: Марго Роббі поділилася улюбленим експрес-засобом для бездоганної шкіриМарго розкрила секрети краси (фото: instagram.com/margotrobbie)

Як відомо, графік актриси нестабільний. Деколи доводиться мчати зі зйомок на фотосесію, потім – на примірку, а ввечері тебе чекає якийсь захід, де обов'язково треба виглядати на всі сто. Тому Марго давно звикла використовувати експрес-засоби, які допомагають шкірі засяяти буквально на очах. Один з них – біоцеллюлозні маски, просочені сироватками і активними інгредієнтами. «Поки майстри зайняті моїм волоссям, я тепер сиджу в масці Bio Cellulose», – зізнається Роббі.

До речі, ці маски розробив відомий пластичний хірург і доктор медичних наук Янніс Александрідес. Він створив особливий комплекс NAC Y2, який забезпечує посилене вироблення колагену і еластину і захищає шкіру від шкідливих факторів навколишнього середовища. Також маска включає компоненти, спрямовані на боротьбу з пігментними плямами.

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Автор: Lite

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