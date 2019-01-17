День народження Олі Полякової: beauty-секрети української Королеви Ночі

Мама двох дівчаток виглядає шикарно завдяки простим, але дієвим секретам краси: від харчування до мейкапу
Сьогодні, 17 січня, Оля Полякова відзначає день народження. Українській Суперблондинці і Королеві ночі виповнилося 35 років.
Шанувальники люблять Полякову не тільки за "народні" хіти, чесність і відвертість. Королева ночі залишається "еталоном краси", раз за разом вражаючи своєю витонченою фігурою і молодою зовнішністю. При цьому цікаво, що якось Полякова зізналась — вона схильна до повноти і дуже любить солодощі. Єдине, що стримує її від зривів — необхідність "тримати марку", виходити на сцену в коротких і красивих нарядах.
На instagram-сторінці Полякової шанувальниці часто просять її поділитися б'юті-лайфхаками. Адже співачка неодноразово зазначала, що при зрості 180 см її вага завжди тримається в межах 60 кг. В честь ювілею української виконавиці LITE зібрав різні секрети краси Олі Полякової: від харчування і тренувань до макіяжу на кожен день.
Струнка Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
#1 Харчування Олі Полякової: ніякого майонезу
"Одних тільки генів – недостатньо, потрібно приділити увагу своєму організму. Секрет відомий всім давно і простий як двічі два – пийте багато води і висипайтеся. І поменше солі!" — говорила якось Полякова.
Спортивна Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
#2 Спорт: піші прогулянки — щоденний "the mast"
Оля Полякова зі старшою донькою Машею під час зарядки (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Спорт — найважливіша складова щоденного режиму Олі Полякової. Співачка неодноразово зазначала, що кожен день бігає або хоча б виходить на тривалі піші прогулянки.
Більш того, після народження другої дочки Аліси (род. 5 жовтня 2011) Полякова поправилася на 22 кг!
"Фізичні навантаження — єдине, що може вас врятувати, якщо у вас апетит, як у мене", — зазначила якось Полякова в передачі "Все буде добре".
Ефективна тренування від Олі Полякової
#3 Секрети повсякденного і вечірнього макіяжу
Довгі стрілки — обов'язковий елемент макіяжу Олі Полякової (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Полякова зазначає, що досить часто вона фарбується сама, особливо коли виступає на корпоративах або невеликих концертах.
Цікаво, що декоративну косметику Полякова вважає за краще наносити подушечками пальців, а не пензликами, — так співачка краще "відчуває свою шкіру" і чітко знає, скільки і якого саме засобу потрібно нанести.
Мейкап від Олі Полякової
Співачка намагається на вихідних ходити без косметики, щоб шкіра обличчя відпочивала.
Полякова настійно рекомендує змивати макіяж відразу ж, коли в ньому немає необхідності. І ні в якому разі не залишати його на ніч, якщо ви хочете надовго зберегти природну красу.
А в наступному відео hair-стиліст Полякової розповідає про секрети догляду за волоссям
Нагадаємо, що раніше Оля Полякова поставила у приклад свою 13-річну дочку Машу — дівчинка змогла скинути 7кг всього за 4 місяці. І все завдяки правильному харчуванню і фізичним навантаженням. Маша Полякова детально розповіла, як змогла ефективно скинути зайве.
Пізніше Полякова з донькою навіть помірялися фігурами.
Оля Полякова: біографія та цікаві факти (відео: РБК-Україна)