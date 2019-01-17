День народження Олі Полякової: beauty-секрети української Королеви Ночі

Оля Полякова (колаж: LITE)

Мама двох дівчаток виглядає шикарно завдяки простим, але дієвим секретам краси: від харчування до мейкапу

Сьогодні, 17 січня, Оля Полякова відзначає день народження. Українській Суперблондинці і Королеві ночі виповнилося 35 років.

Шанувальники люблять Полякову не тільки за "народні" хіти, чесність і відвертість. Королева ночі залишається "еталоном краси", раз за разом вражаючи своєю витонченою фігурою і молодою зовнішністю. При цьому цікаво, що якось Полякова зізналась — вона схильна до повноти і дуже любить солодощі. Єдине, що стримує її від зривів — необхідність "тримати марку", виходити на сцену в коротких і красивих нарядах.

На instagram-сторінці Полякової шанувальниці часто просять її поділитися б'юті-лайфхаками. Адже співачка неодноразово зазначала, що при зрості 180 см її вага завжди тримається в межах 60 кг. В честь ювілею української виконавиці LITE зібрав різні секрети краси Олі Полякової: від харчування і тренувань до макіяжу на кожен день.

Струнка Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

#1 Харчування Олі Полякової: ніякого майонезу

"Одних тільки генів – недостатньо, потрібно приділити увагу своєму організму. Секрет відомий всім давно і простий як двічі два – пийте багато води і висипайтеся. І поменше солі!" — говорила якось Полякова.

Оля Полякова виключає з раціону цукор, випічку, білий рис, все смажене, копчене і пересоленое. Під строгою забороною: фаст-фуд (хоча співачка і зізнається, що не завжди виходить від нього відмовитися), а також майонез (салати співачка заправляє оливковою олією).

(хоча співачка і зізнається, що не завжди виходить від нього відмовитися), а також (салати співачка заправляє оливковою олією). Меню від Олі Полякової. сніданок приготуйте манну кашу або фруктовий салат. Перекусити можна яблучком. Обідайте супом з морепродуктів або кабачком, запеченим з білою рибою. Між обідом і вечерею можна ще раз перекусити йогуртом. Пд час вечері віддайте перевагу рибі на грилі і салату з овочів.

Спортивна Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Різні крупи і хліб Оля намагається їсти в першій половині дня — бажано вранці. Фрукти входять в її раціон до трьох годин дня.

Улюблений перекус: горіхи або фрукти .

. Слідкуйте за споживанням "кислотних" (м'ясо, яйця, риба, бобові) та "лужних" (авокадо, банани, спаржа, кавун тощо) продуктів, старйтесь розділити їх в рацоне в пропорції 30 на 70.

#2 Спорт: піші прогулянки — щоденний "the mast"

Оля Полякова зі старшою донькою Машею під час зарядки (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Спорт — найважливіша складова щоденного режиму Олі Полякової. Співачка неодноразово зазначала, що кожен день бігає або хоча б виходить на тривалі піші прогулянки.

Більш того, після народження другої дочки Аліси (род. 5 жовтня 2011) Полякова поправилася на 22 кг!

"Фізичні навантаження — єдине, що може вас врятувати, якщо у вас апетит, як у мене", — зазначила якось Полякова в передачі "Все буде добре".

Ефективна тренування від Олі Полякової

Полякова намагається щотижня ходити в лазню із застосуванням березового або дубового віника — це допомагає розганяти лімфоток. Після співачка занурюється в купіль.

із застосуванням березового або дубового віника — це допомагає розганяти лімфоток. Після співачка занурюється в купіль. Щоб шкіра була ніжною і доглянутою, Полякова робить скраб : кавова гуща — 4 ст. л., 200 г вівсяних пластівців (їх потрібно на 5 хвилин залити окропом), 2 ст. л. меду і дрібна морська сіль (2 ст. л.). Все це співачка перемішує і скрабує тіло масажними рухами.

: кавова гуща — 4 ст. л., 200 г вівсяних пластівців (їх потрібно на 5 хвилин залити окропом), 2 ст. л. меду і дрібна морська сіль (2 ст. л.). Все це співачка перемішує і скрабує тіло масажними рухами. Для відновлення балансу води в організмі (після тренувань, концертів та відвідування лазні) Полякова п'є трав'яний чай, заварений за своїм рецептом. Для цього виконавиця використовує лаванду, м'яту, липу, ромашку. Однак підкреслює: додавайте в такий чай трави за смаком.

#3 Секрети повсякденного і вечірнього макіяжу

Довгі стрілки — обов'язковий елемент макіяжу Олі Полякової (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова зазначає, що досить часто вона фарбується сама, особливо коли виступає на корпоративах або невеликих концертах.

Цікаво, що декоративну косметику Полякова вважає за краще наносити подушечками пальців, а не пензликами, — так співачка краще "відчуває свою шкіру" і чітко знає, скільки і якого саме засобу потрібно нанести.

Мейкап від Олі Полякової

Співачка намагається на вихідних ходити без косметики, щоб шкіра обличчя відпочивала.

Полякова настійно рекомендує змивати макіяж відразу ж, коли в ньому немає необхідності. І ні в якому разі не залишати його на ніч, якщо ви хочете надовго зберегти природну красу.

А в наступному відео hair-стиліст Полякової розповідає про секрети догляду за волоссям

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова поставила у приклад свою 13-річну дочку Машу — дівчинка змогла скинути 7кг всього за 4 місяці. І все завдяки правильному харчуванню і фізичним навантаженням. Маша Полякова детально розповіла, як змогла ефективно скинути зайве.

Пізніше Полякова з донькою навіть помірялися фігурами.

Оля Полякова: біографія та цікаві факти (відео: РБК-Україна)