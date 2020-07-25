Что делать, чтобы волосы не секлись: эффективные советы бьюти-блогера

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт по красоте рассказала, что помогает ей сохранять кончики волос целыми и красивыми

Проблема ломких волос и в особенности секущихся кончиков знакома многим женщинам. Нутрициолог, фитнес тренер и бьюти-блогер Лена перечислила на своей странице в Instagram действенные правила, которые помогли ей справиться с этой проблемой и поддерживать свою шевелюру в прекрасном состоянии, а также намного реже обращаться к парикмахеру.

"Был такой период, когда кончики приходилось "освежать" каждый месяц и они все равно раздваивались, ломались, секлись. Короче, о красоте не шло речи. С того момента прошло 12 лет и за 12 лет у меня больше не было проблемы, чтобы кончики ломались, раздваивались и прочее", - отметила эксперт по красоте.



Эти способы она открыла методом проб и ошибок:



1. Смириться с обидным выводом: если кончики начали сечься, раздваиваться, склеить их, увы, не получится. Нужно отстригать, иначе станет и правда хуже.



Отстригла свои последние секущиеся горячими ножницами 12 лет назад! Теперь на регулярной основе "освежаю" из раз в 6-8 месяцев. Очень важно, чтобы мастер работал с ними на регулярной основе, а не держал впервые, иначе эффект может быть обратным.



Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Способ, как защищать кончики перед мытьём: заранее наносим на них кондиционер или бальзам, а потом моем голову.



3. ВСЕГДА! Ещё раз ВСЕГДА наношу на них масло с термозащитой, даже если не предвидится сушка феном. Внешние факторы тоже так себе. Но о них ниже.



4. Кстати, я НИКОГДА не сушу кончики феном. Только корни и волосы до середины, кончики остаются нетронутыми, разве что могу пройтись холодным воздухом.



Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Расческа: у меня только tangle teezer salon élite и wet detangler: единственные, которые не дерут их.



6. Заметила, что после купания в море или бассейне волосы тоже портятся, поэтому максимально быстро стараемся вымыть их увлажняющим или питательным шампунем + кондиционер, если бассейн на регулярной основе - ШГО (шампунь глубокой очистки) раз в 2 недели.



7. Ну и не забываем их защищать от внешнего воздействия: если идём в баню - фетровая шапка или полотенце на голову, солярий - тоже шапочка, зима и мороз, хвост под куртку или шапку. По палящим солнцем тоже по возможности спрятать.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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