"Что с тобой случилось": в сети шокированы последствиями пластики фитнес-модели из РФ

Иллюстративное фото (pixabay)

Девушке всего 20 лет

Известная фитнес-модель из Ростова-на-Дону Екатерина Галиченко шокировала поклонников внешним видом после пластических операций. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, в самом конце ленты девушки видно, какой она была еще до пластических операций. Под одним из снимков поклонники девушки начали критиковать ее за чрезмерное увлечение пластическими операциями.

Фото: Галиченко до пластики (instagram.com/fab_girl__)

"Что с тобой случилось", - сказал пользователь Александр Костинюк.

Фото: Галиченко после пластики (instagram.com/fab_girl__)

"Какая фигура классная была. Зачем этот пердак и два пузыря спереди пришивать нужно было?", - поинтересовалась юзер Ольга Али.

Фото: Галиченко после пластики (instagram.com/fab_girl__)

"А так все было хорошо. А потом кто-то тебе сказал, что мужчины любят большие. И ты поверила, глупышка. Я тебе открою тайну – вообще просто любят. За то, что есть. И за то, какая есть", - уточнил пользователь Александр Бойцов.

"Ну была же нормальная девушка. Эх", - уточнил юзер Владимир.

"Такая красивая девушка", - сказала пользователь Ольга Огненная.

Скриншот комментариев (instagram.com/fab_girl__)

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