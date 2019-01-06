"Що з тобою сталося": в мережі шоковані наслідками пластики фітнес-моделі з РФ

Ілюстративне фото (pixabay)

Дівчині всього 20 років

Відома фітнес-модель з Ростова-на-Дону Катерина Галиченко шокувала шанувальників зовнішнім виглядом після пластичних операцій. Відповідні знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, в самому кінці стрічки дівчата видно, якою вона була ще до пластичних операцій. Під одним зі знімків шанувальники дівчини почали критикувати її за надмірне захоплення пластичними операціями.

Фото: Галиченко до пластики (instagram.com/fab_girl__)

"Що з тобою трапилося", - сказав користувач Олександр Костинюк.

Фото: Галиченко після пластики (instagram.com/fab_girl__)

"Яка фігура класна була. Навіщо цей пердак й дві бульбашки спереду пришивати треба було?", - поцікавилася юзер Ольга Алі.

Фото: Галиченко після пластики (instagram.com/fab_girl__)

"А так все було добре. А потім хтось тобі сказав, що чоловіки люблять великі. І ти повірила, дурненька. Я тобі відкрию таємницю – взагалі просто люблять. За те, що є. І за те, яка є", - уточнив користувач Олександр Бійців.

"Ну була ж нормальна дівчина. Ех", - уточнив юзер Володимир.

"Така красива дівчина", - сказала користувач Ольга Вогняна.

Скріншот коментарів (instagram.com/fab_girl__)

Читайте також про те, що головний тренер фітнес країни Аніта Луценко розповіла, чи дійсно ефективні так звані "суперсредства для схуднення. І який насправді вони приносять результат.

А ще ми нещодавно писали про те, що популярна українська фітнес-тренер Аніта Луценко різко висловилася про викрадення власного авто та пограбування квартири, поки вона з сім'єю відпочивала в Домінікані.