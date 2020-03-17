Бьюти-минутка: Настя Каменских поделилась личными лайфхаки по уходу за кожей

Настя Каменских решила поднять поклонникам настроение выпуском нового влога о своем отдыхе с Потапом в Мексике. Певица подробно рассказала о системе питания и режиме дня, а также поделилась советами по похудению. Кроме того, Настя рассекретила содержимое косметички и показала, какими средствами пользуется на отдыхе в жарких странах.

Она предстала перед камерой без макияжа в легкой летящей тунике и рассказала о том, что стоит на ее туалетном столике.

"Начнем с волос. Очень важно чтобы волосы не пересушивались на пляже на солнышки. Они у меня кудрявые и, естественно, ломкие и сухие. Мне кажется, что мне надо с ними что-то делать в два больше, чем у любой другой девочки. Всегда, когда куда-то приезжаю, покупаю местную продукцию. Например, мексиканский крем для волос на кокосовой основе", - похвасталась певица.

Артистка призывает пробовать местные продукты и приводит веские аргументы на этот счет. "Мой совет - куда бы вы не приехали (Таиланд, Дубай, Мексика, Шри-Ланка), вы заходите в супермаркет и покупаете какое-то средство по уходу. Мне кажется, это интересно попробовать, а, во-вторых, это 100% спасет. Как минимум, вы не тащите это с собой в чемодане", - резонно отметила Настя.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Также для ухода за волосами она использует масло-спрей для кончиков и пользуется кондиционером-маской после шампуня.

Не забывает Настя и об уходе за лицом, тем более она просто обожает загорать, а после пребывания на солнце кожа нуждается в еще более тщательном уходе и восстановлении.

"Я набрала с собой огромное количество патчей. Это самое важно. В принципе, вы можете взять любые. Я пользуюсь патчами в день раза по 4-5, клею везде их на лице", - призналась Настя.

Певица напоминает, что ультрафиолет пересушивает кожу, и ее надо питать. С этой целью Настя наносит на лицо ночной крем-маску.

Видео: YouTube/NKofficial

Ранее Настя Каменских обратилась к поклонникам с мощною речью.