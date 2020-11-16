Как быстро убрать живот и бока: диетолог развеяла распространенные мифы худеющих

Живот и бока – это основные проблемные зоны худеющих, которые хочется скорректировать в первую очередь, и чем быстрее, тем лучше. Жир на этих участках уходит не охотно. Поэтому желающие ускорить процесс прибегают к различным ухищрениям, большинство из которых просто неэффективны. Диетолог Татьяна Дик развеяла в Instagram основные мифы о том, как избавиться от ненавистных "ушек" и обазвестись прессом в кратчайшие сроки.

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Если у вас не видно пресс, значит на животе хорошая прослойка жира, если у вас "ушки", "валики" и другие волнующие участки - это жир, и вам надо худеть. Даже если "лишнего" веса у вас нет.

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А теперь о методах борьбы:

Упражнения "от живота", "для живота", "от боков" и т.д.

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Их нет. Как? Вот так. Нет упражнений от жира. Нет упражнений, которые помогут вам избавиться от жира конкретно в какой-то зоне. Локального жиросжигания не существует.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Представим. Девушка с лишним весом идет качать пресс, а еще лучше - наклоны, якобы от боков.

Что мы имеем? Утолщенную прямую мышцу живота - она же "пресс", и увеличенная талия от этого действия. А жир остается, а под ним ваш пресс, который вы увидите не скоро, идя таким путем.

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Жиросжигающие тренировки

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Таких тоже нет, как и жиронабирающих тоже. Любая тренировка будет жиросжигающей, если вы едите в дефиците.

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Почему же так много тренировок в интернете? Все просто - это контент! И способность заинтересовать безуспешно худеющих.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Суперноваяметодика похудения

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Такой нет, она одна: находишься в дефиците, ешь необходимую норму БЖУ и худеешь! И это не 1200 ккал, так ты только с ума сойдешь и накушаеш все, через месяц-другой этой каторги. Для кого-то дефицит и 2500 ккал.

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Это не значит, что не нужно тренироваться. Просто не нужно судорожно качать пресс в желании сжечь жир с живота, а акцентировать внимание на многосуставные упражнения.

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Если проблемная зона - живот, то он и "уйдет" в последнюю очередь. Так же и с другими участками. Просто смиритесь и ждите. У кого-то первым худеет верх, у кого-то - низ. Но это дело времени.

Напомним, что ранее нутрициолог Надя Андреева предложила простое и эффективное упражнение для снятия стресса.

К слову, фитнес-тренер Анита Луценко познакомила с упражнениями для идеального пресса.