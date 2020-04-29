Большая любовь: Настя Каменских расписала рецепты любимых блюд и ПП-сладостей

Настя Каменских не перестает каждый день вдохновлять фолловеров в рамках своего курса “Жизнь в стиле NK”. Украинская певица на период карантина решила дать поклонникам максимум полезной информации на абсолютно разные темы: питание и спорт, тайм-менеджмент, постановка задач, отношения с близкими и т.д. Сегодня, 29 апреля исполнительница продолжила тему правильного питания, которая нашла наибольший отклик среди поклонников Насти. Более того, Каменских отметила, что именно сегодня вышел ее “самый долгожданный пост”. Ведь Настя делится рецептами любимых блюд и правильных сладостей!

Кстати, среда — день зеленого цвета. Как ранее отмечала Настя, зеленый — цвет баланса и наполнения жизни земной энергией. Поэтому самый раз поговорить о еде.

“Как и обещала, делюсь рецептами полезных завракобедов и моих любимых пп-сладостей! Все это я готовлю не часто, но иногда все же балую себя такими полезными вкусностями!” — пишет Каменских.

Итак, первым делом Каменских поделилась топ-3 любимыми блюдами.

Соус гуакамоле. Моя большая мексиканская любовь!

Разминаем вилкой 1 авокадо

Выдавливаем сверху 2 ч.л. лимона

Измельчаем 1-2 зубчика чеснока

Режем маленькими кубиками 1 помидор

Добавляем мелко порубленную кинзу - 1-2 веточки и мелко нарезанную ¼ часть красной или репчатой луковицы

Солим (половина ч.л.)

Едим как салат к мясу на гриле, слабосоленой рыбе, яичнице, или мажем на цельнозерновой хлеб

Митболы с курицей и кабачком

Измельчаем в блендере 1 куриную грудку

Добавляем 1 мелко нарезанный или натертый кабачок

Добавляем по вкусу сыр (твердый нежирный/ творог 0-5 %/ мягкий творожный)

Солим, перчим, добавляем специи по вкусу

Запекаем в духовке 25 минут при 180%

Рыба в духовке или на гриле с очень вкусным соусом

Берем рыбное филе (у меня это обычно сибас, дорадо) или любая другая белая рыба

Делаем соус : 1 ст.л французской горчицу смешиваем с 1 ст.л. соевого соуса.

Маринуем рыбу в этом соусе 40 минут и потом запекаем 15 минут при 180%

“А теперь сладости, которые в умеренных количествах не скажутся на фигуре и будут полезны организму”, — интригует Каменских.

ПП-конфеты⠀

100 г кураги

100 г любых нежареных орехов (орехи всегда нужно в воде замачивать перед употреблением)

100 г фиников (ищите матовые, а не вареные в сахарном сиропе)

Все ингредиенты измельчаем в блендере и формируем маленькие шарики. Обваливаем в кунжуте/кокосовой стружке/порошке какао, а лучше - кэробе. Храним в холодильнике.

ПП-мороженое⠀

1 авокадо

50 г любых сырых орехов

цедра половины лайма (можно лимона)

100 г растительного молока (кокосовое, миндальное) или 1 банан

1 ст.л. сиропа агавы или меда

Все ингредиенты вместе измельчаем в блендере, перекладываем полученную массу в формы и замораживаем на 3-4 часа. Мороженое получается нежное, сливочное и очень вкусное!

“И не забывайте сегодня наполняться зелёным - цветом баланса и земной энергии”, — подытожила Настя.