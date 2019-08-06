Словно ангел: Белла Хадид восхитила сеть новой прической и пышной грудью

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

22-летняя модель показала новые соблазнительные кадры

Белла Хадид, которая недавно вернулась к своему природному оттенку волос – блонду, похоже, никак не может нарадоваться. Она опубликовала несколько фото, где нежится в лучах солнца. Главный акцент в них сделан на безукоризненной коже, блеске зеленых глаз, пухлых губах, пышной груди и, конечно же, светлых волосах, в которые она вплела цветы. Непривычно видеть роковую брюнетку Беллу в таком нежном и даже романтичном виде.

Белла Хадид в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Тем не менее, она, кажется, чувствует себя в нем максимально гармонично. "Мои вибрации – это только любовь и свет". На втором снимке, где она слегка жмурится, она в шутку написала: "На самом деле я не сержусь, это просто солнце".

Цвет волос, похоже, повлиял на мировосприятие Беллы (фото: instagram.com/bellahadid)

Кстати, в последнее время Белла, которую раньше часто упрекали в "неулыбчивости", стала постить намного более веселые фото. Сначала девушка отвечала хейтерам просто: она себе больше нравится, когда не улыбается. Потом сказала, что она специально выработала такую "маску", чтобы во-первых, не показывать никому, что у нее на душе, а во-вторых, защитить себя от активной мимики и как следствие – мимических морщин. А подытожила все тем, что неискренняя улыбка – это хуже, чем серьезное лицо. Но сейчас, глядя на ее фото, можно сделать вывод, что Белла явно изменилась. На большистве из них она просто сияет!

Белла давно мечтала вернуться "к корням" (фото: instagram.com/bellahadid)

Для съемки младшая Хадид выбрала весьма соблазнительный наряд. Она позирует в черном откровенном топе, на который накинула белую рубашку. На груди у нее красуется золотая цепочка с крупным камнем. Поклонники остались в восторге от снимков, засыпав 22-летнюю девушку комплиментами.