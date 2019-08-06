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Словно ангел: Белла Хадид восхитила сеть новой прической и пышной грудью

Lite » Красота 06.08.2019 - 21:31
Словно ангел: Белла Хадид восхитила сеть новой прической и пышной грудью
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid) 

22-летняя модель показала новые соблазнительные кадры

Белла Хадид, которая недавно вернулась к своему природному оттенку волос – блонду, похоже, никак не может нарадоваться. Она опубликовала несколько фото, где нежится в лучах солнца. Главный акцент в них сделан на безукоризненной коже, блеске зеленых глаз, пухлых губах, пышной груди и, конечно же, светлых волосах, в которые она вплела цветы. Непривычно видеть роковую брюнетку Беллу в таком нежном и даже романтичном виде.

Словно ангел: Белла Хадид восхитила сеть новой прической и пышной грудьюСловно ангел: Белла Хадид восхитила сеть новой прической и пышной грудьюБелла Хадид в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid) 

Тем не менее, она, кажется, чувствует себя в нем максимально гармонично. "Мои вибрации – это только любовь и свет". На втором снимке, где она слегка жмурится, она в шутку написала: "На самом деле я не сержусь, это просто солнце".

Словно ангел: Белла Хадид восхитила сеть новой прической и пышной грудью

Цвет волос, похоже, повлиял на мировосприятие Беллы (фото: instagram.com/bellahadid) 

Кстати, в последнее время Белла, которую раньше часто упрекали в "неулыбчивости", стала постить намного более веселые фото. Сначала девушка отвечала хейтерам просто: она себе больше нравится, когда не улыбается. Потом сказала, что она специально выработала такую "маску", чтобы во-первых, не показывать никому, что у нее на душе, а во-вторых, защитить себя от активной мимики и как следствие – мимических морщин. А подытожила все тем, что неискренняя улыбка – это хуже, чем серьезное лицо. Но сейчас, глядя на ее фото, можно сделать вывод, что Белла явно изменилась. На большистве из них она просто сияет!

Словно ангел: Белла Хадид восхитила сеть новой прической и пышной грудьюСловно ангел: Белла Хадид восхитила сеть новой прической и пышной грудьюБелла давно мечтала вернуться "к корням" (фото: instagram.com/bellahadid) 

Для съемки младшая Хадид выбрала весьма соблазнительный наряд. Она позирует в черном откровенном топе, на который накинула белую рубашку. На груди у нее красуется золотая цепочка с крупным камнем. Поклонники остались в восторге от снимков, засыпав 22-летнюю девушку комплиментами.

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