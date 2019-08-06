Блонд їй до лиця: Белла Хадід захопила мережу новою зачіскою і пишними грудьми

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

22-річна модель показала нові спокусливі кадри

Белла Хадід, яка нещодавно повернулася до свого природного відтінку волосся – блонду, схоже, ніяк не може натішитися. Вона опублікувала кілька фото, де ніжиться в променях сонця. Головний акцент у них зроблено на бездоганній шкірі, блиску зелених очей, пухких губах, пишних грудях і, звичайно ж, світлому волоссі, в яке вона вплела квіти. Незвично бачити фатальну брюнетку Беллу в такому ніжному і навіть романтичному вигляді.

Белла Хадід в новому образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Тим не менш, вона, здається, відчуває себе в ньому максимально гармонійно. "Мої вібрації – це тільки любов і світло". На другому знімку, де вона трохи примружує очі, вона жартома написала: "Насправді я не серджуся, це просто сонце".

Колір волосся, схоже, вплинув на світосприйняття Белли (фото: instagram.com/bellahadid)

До речі, останнім часом Белла, яку раніше часто дорікали в занадто серьйозному вигляді, стала постити набагато більш веселі фото. Спочатку дівчина відповідала хейтерам просто: вона собі більше подобається, коли не посміхається. Потім сказала, що вона спеціально виробила таку "маску", щоб по-перше, не показувати нікому, що у неї на душі, а по-друге, захистити себе від активної міміки і як наслідок – мімічних зморшок. А підсумувала все тим, що нещира посмішка – це гірше, ніж серйозне обличчя. Але зараз, дивлячись на її фото, можна зробити висновок, що Белла явно змінилася. На більшості з них вона просто сяє!

Белла давно мріяла повернутися "до коріння" (фото: instagram.com/bellahadid)

Для зйомки молодша Хадід вибрала дуже спокусливий наряд. Вона позує в чорному відвертому топі, на який накинула білу сорочку. На грудях у неї красується золотий ланцюжок з великим каменем. Прихильники залишилися в захваті від знімків, засипавши 22-річну дівчину компліментами.