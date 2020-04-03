Алена Винницкая открыла свой голливудский секрет красоты

Ведущая канала «Украина» Алена Винницкая призналась, что никогда не обращалась к услугам пластического хирурга. Своими секретами красоты Винницкая поделилась в прямом эфире в Инстаграм программы «Зірковий шлях».

Ведущая Алена Винницкая предпочитает пластическим операциям массаж лица.

«Я не делала пластических операций, и пока, надеюсь, что до этого не дойдет, потому что я любитель экоподхода к телу и к лицу. Я уже много и давно изучаю всевозможные массажи лица и самомассажи. Этой информации много в инстаграме. Что касается ухода за лицом, то я уже несколько лет отказалась от кремов. Я пользуюсь легкими сыворотками, маслами. Нужно искать хорошие, качественные и легкие масла, которые хорошо впитываются и не создают пленку на лице. Я лично заказываю такое масло у девочки, которая делает его сама в Лос-Анджелесе. Она его делает по рецепту знаменитой травницы в Лос-Анджелесе, у которой голливудские звезды заказывают этот волшебный эликсир. Вот такие у меня уходы, незамысловатые. Еще очень люблю мыло ручной работы», - поделилась Алена Винницкая.

Ведущая заявила, ей не по вкусу выкладывать в интернете свои тренировки, но спорт занимает важное место в ее жизни.

«По поводу сохранения фигуры в хорошей форме, нужно немного физкультуры. Но, конечно, без питания здесь никуда вы не денетесь. А я увлекаюсь питанием. Это мое хобби. Я очень много прочла и практиковала. Кем я только ни была. И сыроедом, и веганом. Я однажды довела себя до такого состояния, что весила чуть ли не 46 кг, когда несколько месяцев просидела на сыроедении», - рассказала ведущая.