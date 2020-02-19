44-летняя Дрю Бэрримор похудела на 10 кг и показала вдохновляющие фото

Похоже, что теперь появилась еще одна вдохновляющая история кардинального преображения. 44-летняя голливудская актриса, одна из “Ангелов Чарли” Дрю Бэрримор надолго ушла из “светских радаров”, крайне редко появляясь на различных звездных вечеринках. После рождения второго ребенка в 2014 году (малышка Фрэнки Бэрримор) актриса решила посвятить себя семейной жизни… а также “вечной борьбе” с лишним весом.

Дрю Бэрримор никогда не скрывала, что ее вес постоянно “балансирует на грани”. Актриса давно ведет настоящую схватку с лишним весом. В сети то и дело появлялись фото с пляжей или красных дорожек, по которым можно проследить эту борьбу. При этом Дрю не из стеснительных актрис. Она и сама не против делиться своим опытом, откровенно показывая складочки на боках.

Постройневшая Дрю Бэрримор

Теперь же Дрю стала настоящим примером для подражания. В последнее время instagram-страничка Бэрримор превратилась в своеобразный “фитнес-блог”, где актриса детально показывает результаты тренировок. А также делиться секретами питания.

Один из последних постов актрисы буквально “взорвал сеть”. В нем она подвела итог длительных и изнурительных тренировок, во время которых с нее просто ручьями течет пот. При этом занимается актриса под руководством своей подруги, тренера Марни Элтон. И результат впечатляет - Дрю сбросила 10 лишних килограммов!

Дрю Бэрримор до и после похудения на 10 кг

Как известно, особенно отчаянную борьбу Бэрримор ведет после вторых родов в 2014-м. Во время беременности Дрю набрала лишние килограммы, которые все никак не хотели уходить. Несколько раз ей удавалось похудеть на парочку килограммов, но вес предательски возвращался с лихвой. Кроме того, актриса еще с детства была пухленьким ребенком и склонна к полноте.

С тренером Марни Элтон

Недавно актриса вновь решила взять себя в руки и записалась на тренировки к Марни Элтон.

“Эта женщина - мой давний учитель и дорогой друг. Она помогла мне. Исцелила меня. Марни вселила в меня надежду, когда я уже решила, что стать сильной - непреодолимая задача. Мы знаем друг друга уже почти 15 лет, и когда я сказала ей, что хочу измениться, она взялась мне помочь. Я усердно тренировалась и сбросила почти двадцать фунтов» (примерно 10 кг),” - поделилась опытом похудения Дрю.

Также актриса уточнила, что помимо тренировок ей помогла правильно подобранная диета. Но пока что актриса не раскрывает детали.

Фото в материале: instagram.com/drewbarrymore