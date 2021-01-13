20 горячих фото Алины Гросу, на которых она совсем не "маленька бджілка"

Алина Гросу (коллаж РБК-Украина)

Алина Гросу относится к типу артистов, которые начали карьеру в раннем детстве. Еще будучи ребенком, девочка проявила себя как талантливая артистка. Со временем карьера певицы то шла на спад, то вновь взметалась ввысь.

В последнее время Алина вновь активно взялась за запись песен и гастроли. Между делом воспитанница Ирины Билык подогревает интерес к своей персоне обычным для современного мира способом – с помощью соцсетей.

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

В Instagram Алина, которая давно выросла в роскошную диву, всегда максимально откровенна. Это касается как личной жизни (девушка держит фанатов в курсе всех перипетий), так и желания продемонстрировать свое тело.

Как и большинство современных звезд, Алина обожает откровенные наряды, жаркие фото в купальниках и съемки в пикантных образах. Так что горячие кадры в ее блоге не переводятся. Любуемся лучшими из них.

Алина Гросу на самых откровенных кадрах (фото: instagram.com/alina_grosu)

Напомним, что недавно Алина Гросу беззаботно повеселилась с близким мужчиной в Буковеле.

А потом - больше! Певица даже привезла нового возлюбленного знакомиться с родственниками.