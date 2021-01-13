ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

20 горячих фото Алины Гросу, на которых она совсем не "маленька бджілка"

Киев, Среда 13 января 2021 09:20
20 горячих фото Алины Гросу, на которых она совсем не "маленька бджілка"
Алина Гросу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

Алина Гросу относится к типу артистов, которые начали карьеру в раннем детстве. Еще будучи ребенком, девочка проявила себя как талантливая артистка. Со временем карьера певицы то шла на спад, то вновь взметалась ввысь.

В последнее время Алина вновь активно взялась за запись песен и гастроли. Между делом воспитанница Ирины Билык подогревает интерес к своей персоне обычным для современного мира способом – с помощью соцсетей.

20 горячих фото Алины Гросу, на которых она совсем не &quot;маленька бджілка&quot;

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

В Instagram Алина, которая давно выросла в роскошную диву, всегда максимально откровенна. Это касается как личной жизни (девушка держит фанатов в курсе всех перипетий), так и желания продемонстрировать свое тело.

Как и большинство современных звезд, Алина обожает откровенные наряды, жаркие фото в купальниках и съемки в пикантных образах. Так что горячие кадры в ее блоге не переводятся. Любуемся лучшими из них.

20 горячих фото Алины Гросу, на которых она совсем не &quot;маленька бджілка&quot;20 горячих фото Алины Гросу, на которых она совсем не &quot;маленька бджілка&quot;20 горячих фото Алины Гросу, на которых она совсем не &quot;маленька бджілка&quot;20 горячих фото Алины Гросу, на которых она совсем не &quot;маленька бджілка&quot;20 горячих фото Алины Гросу, на которых она совсем не &quot;маленька бджілка&quot;20 горячих фото Алины Гросу, на которых она совсем не &quot;маленька бджілка&quot;20 горячих фото Алины Гросу, на которых она совсем не &quot;маленька бджілка&quot;20 горячих фото Алины Гросу, на которых она совсем не &quot;маленька бджілка&quot;20 горячих фото Алины Гросу, на которых она совсем не &quot;маленька бджілка&quot;20 горячих фото Алины Гросу, на которых она совсем не &quot;маленька бджілка&quot;20 горячих фото Алины Гросу, на которых она совсем не &quot;маленька бджілка&quot;20 горячих фото Алины Гросу, на которых она совсем не &quot;маленька бджілка&quot;20 горячих фото Алины Гросу, на которых она совсем не &quot;маленька бджілка&quot;20 горячих фото Алины Гросу, на которых она совсем не &quot;маленька бджілка&quot;20 горячих фото Алины Гросу, на которых она совсем не &quot;маленька бджілка&quot;20 горячих фото Алины Гросу, на которых она совсем не &quot;маленька бджілка&quot;20 горячих фото Алины Гросу, на которых она совсем не &quot;маленька бджілка&quot;20 горячих фото Алины Гросу, на которых она совсем не &quot;маленька бджілка&quot;20 горячих фото Алины Гросу, на которых она совсем не &quot;маленька бджілка&quot;

Алина Гросу на самых откровенных кадрах (фото: instagram.com/alina_grosu)

Напомним, что недавно Алина Гросу беззаботно повеселилась с близким мужчиной в Буковеле.

А потом - больше! Певица даже привезла нового возлюбленного знакомиться с родственниками.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Красота Алина Гросу

Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь