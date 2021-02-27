UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Звезда украинского ТВ-шоу о матери-насильнице: она несчастная, искалеченная

Автор: Lite

Сейчас участницы популярного ТВ-шоу "Від пацанки до панянки" на Новом канале строят новую жизнь. Но память периодически все же возвращает их в прошлое.

Так, год назад "пацанка" Юлия "Бандитка" Чигринец шокировала рассказами о своем детстве. Ее били, унижали, тушили о нее спички и приковывали цепями. Во время съемок реалити она не смогла простить мать. Но после года работы над собой изменила мнение.

Об этом она рассказала в комментарии Lite.

"Мне не за что прощать семью и Светку (так зовут маму - ред). Я благодарна, что они показали, как я не должна жить, чем не должна заниматься, как не должна относиться к своим будущим детям. Полностью отпустила свое детство. Оно сделало меня той, кто я есть сейчас. Моя семья научила выживать и не сдаваться. Понимать, что такое жизнь", - говорит она.

Девушка рассказала, что все издевательства вернулись ее маме бумерангом.

"Она несчастная, искалеченная. Мужчина, от которого родила детей, бил ее, выгонял из дома, пил и не давал ей жить. У нее огромная семья, но она одна! Дети не уважают ее. Поняла: она издевалась надо мной, ведь над ней издевались тоже. Не держу на нее обид и зла", - отметила "Бандитка".

Юлия "Бандитка" Чигринец (фото: instagram.com/b.a.n.d.it.k.a2)

Ранее мы писали о том, что звезда "Від пацанки до панянки" Юлия Чигринец поведала позорную историю из жизни и призналась, как пьяной упала в лужу.

Напомним, что недавно участница ТВ-шоу шокировала историей и заявила, что ее жизнь пошла наперекосяк после аборта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины тв-шоуВід пацанки до панянки
Читайте также
Покорила бывшего главу Офиса президента: в Холостяке 11 примет участие экс-жена Богдана
Победительницу украинского ТВ-шоу подозревают в наркомании: взялась за старое?
Прогноз погоды