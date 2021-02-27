Звезда украинского ТВ-шоу о матери-насильнице: она несчастная, искалеченная

Об этом она рассказала в комментарии Lite.

"Мне не за что прощать семью и Светку (так зовут маму - ред). Я благодарна, что они показали, как я не должна жить, чем не должна заниматься, как не должна относиться к своим будущим детям. Полностью отпустила свое детство. Оно сделало меня той, кто я есть сейчас. Моя семья научила выживать и не сдаваться. Понимать, что такое жизнь", - говорит она.

Девушка рассказала, что все издевательства вернулись ее маме бумерангом.

"Она несчастная, искалеченная. Мужчина, от которого родила детей, бил ее, выгонял из дома, пил и не давал ей жить. У нее огромная семья, но она одна! Дети не уважают ее. Поняла: она издевалась надо мной, ведь над ней издевались тоже. Не держу на нее обид и зла", - отметила "Бандитка".

Юлия "Бандитка" Чигринец (фото: instagram.com/b.a.n.d.it.k.a2)