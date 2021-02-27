Зірка українського ТБ-шоу про матір-насильницю: вона нещасна, покалічена

Про це вона розповіла в коментарі Lite.

"Мені нема за що прощати сім'ю і Свєтку (так звуть маму - ред). Я вдячна, що вони показали, як я не повинна жити, чим не повинна займатися, як не повинна ставитися до своїх майбутніх дітей. Повністю відпустила своє дитинство. Воно зробило мене тією, хто я є зараз. Моя сім'я навчила виживати і не здаватися. Розуміти, що таке життя", - говорить вона.

Дівчина розповіла, що всі знущання повернулися її мамі бумерангом.

"Вона нещасна, покалічена. Чоловік, від якого народила дітей, бив її, виганяв з хати, пив і не давав їй жити. У неї величезна сім'я, але вона сама! Діти не поважають її. Зрозуміла: вона знущалася наді мною, адже над нею знущалися теж. Не тримаю на неї образ і зла", - зазначила "Бандитка".

Юлія "Бандитка" Чигринець (фото: instagram.com/b.a.n.d.it.k.a2)