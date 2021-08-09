Звезда "плюсов" Валентина Хамайко сделала милое признание: "рада, что у меня есть Саша"

Звездные ведущие канала 1+1 Валентина Хамайко и Александр Попов уже пять лет ведут прямые эфиры программы "Сніданок. Вихідний". И за это время они стали не просто коллегами по работе, а почти родными людьми.

По словам ведущих, они поддерживают теплые отношения не только на работе, но и вне эфира: Валя с радостью делится с ним новыми рецептами, а Саша - с удовольствием играет с ее детьми в прятки или догонялки.

А в кадре, конечно, они "научились чувствовать друг друга".

Валентина Хамайко и Александр Попов (фото: пресс-служба 1+1)

Валентина рассказывает, что, если один из них начинает фразу, то другой может ее продолжить. Между ними нет такого, что они делят текст, и не договариваются, кто что скажет. А также не сравнивают, кто больше говорил в эфире. Хамайко всегда знает, что в случае чего, Саша ее подстрахует и в нужный момент придет на помощь.

"Например, бывает, что я знакома с гостем лично, и вот он пришел к нам на "Сніданок. Вихідний", но в момент, когда я его объявляю - забываю имя или фамилию. И тогда я рада, что у меня есть Саша, который всегда меня подхватит", - признается она.

Валентина Хамайко и Александр Попов (фото: пресс-служба 1+1)

У Валентины с Александром полная идиллия, поэтому не удивительно, что и Попов придерживается такого же мнения о своей телепаре и считает, что Хамайко надежная опора, партнерша, которая всегда в нужный момент готова его поддержать и вывести на правильную линию.

"Когда надо импровизировать в эфире, потому что все идет не по плану, и в это время Валя говорит, не слышит, а надо завершать эфир или быстро сменить тему... То на помощь прихожу я, подхватываю и все успешно разруливаю!" - сказал Александр.

Валентина Хамайко и Александр Попов (фото: пресс-служба 1+1)