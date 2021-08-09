Зірка "плюсів" Валентина Хамайко зробила миле зізнання: "рада, що у мене є Саша"

Зіркові ведучі каналу 1+1 Валентина Хамайко та Олександр Попов вже п'ять років ведуть прямі ефіри програми "Сніданок. Вихідний". І за цей час вони стали не просто колегами по роботі, а майже рідними людьми.

За словами ведучих, вони підтримують теплі стосунки не тільки на роботі, але і поза ефіром: Валя з радістю ділиться з ним новими рецептами, а Саша - із задоволенням грає з її дітьми в хованки або доганялки.

А у кадрі, звісно, вони "навчилися відчувати один одного".

Валентина Хамайко і Олександр Попов (фото: прес-служба 1+1)

Валентина розповідає, що, якщо один з них починає фразу, то інший може її продовжити. Між ними немає такого, що вони ділять текст, і не домовляються, хто що скаже. А також не порівнюють, хто більше говорив в ефірі. Хамайко завжди знає, що в разі чого, Саша її підстрахує і в потрібний момент прийде на допомогу.

"Наприклад, буває, що я знайома з гостем особисто, і ось він прийшов до нас на Сніданок. Вихідний, але в момент, коли я його оголошую - забуваю ім'я або прізвище. І тоді я рада, що у мене є Саша, який завжди мене підхопить", - зізнається вона.

Валентина Хамайко і Олександр Попов (фото: прес-служба 1+1)

У Валентини з Олександром повна ідилія, тому не дивно, що і Попов дотримується такої ж думки про свою телепару і вважає, що Хамайко надійна опора, партнерка, яка завжди в потрібний момент готова його підтримати і вивести на правильну лінію.

"Коли треба імпровізувати в ефірі, бо все йде не за планом, і в цей час Валя говорить, не чує, а треба завершувати ефір або швидко змінити тему… То на допомогу приходжу я, підхоплюю і все успішно розрулюю!" - сказав Олександр.

Валентина Хамайко і Олександр Попов (фото: прес-служба 1+1)