Зірка легендарних Spice Girls виступить у Києві у фіналі Х-фактор 9

Фото: Melanie C (прес-служба СТБ)

Головними гостями вечора стануть світові зірки

У суботу, 22 грудня відбудеться фінал пісенного шоу Х-фактор 9, в якому візьмуть участь зірки світового рівня. Зазначимо, що в цьому ефірі учасники традиційно заспівають в дуетах з популярними артистами. Однією з гостей стане учасниця легендарної британської групи Spice Girls Мелані C.

Зірка виконає кілька своїх хітів, а також виступить з одним з фіналістів проекту.



Фото: Melanie C (прес-служба СТБ)

Однак це не єдиний музичний сюрприз. На сцену Х-фактора підніметься легенда британської музики Alex Clare, і той, чиї хіти зводять з розуму - Монатік.

Фото: Alex Clare (прес-служба СТБ)

А четверта зірка здивує своєю появою на сцені не тільки глядачів, але й членів журі.



Відео: MONATIK в прямому ефірі – Х-фактор 9. Дивіться 22 грудня (youtube.com/Х-Фактор)

Крім дуету з зіркою фіналісти виконають ще по 2 композиції, одна з якої та, з якою вони отримали "Так" від суддів на кастингах Х-фактора.

Фото: Монатік (прес-служба СТБ)

Тиждень підготовки до ефіру був дуже емоційним, адже учасники познайомили своїх наставників з рідними та близькими їм людьми. Ольга Жмурин влаштувала зустріч Олегу Виннику зі своїм чоловіком, а Діма Волканов, Марк Савін і хлопці з ZBSband представили наставників своїм мамам. Не обійшлося без смішних і зворушливих історій з дитинства та сюрпризів від суддів.

Але вже в цю суботу двоє з них покинуть проект, а глядачі дізнаються імена суперфіналістів, які на гала-концерті змагатимуться за перемогу в шоу і професійну підтримку на суму 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, вперше за історію українського Х-фактора у фіналі у кожного із суддів шоу залишилося по одному учаснику. Тепер команди виглядають так:

Дмитро Шуров і Марк Савін, категорія "30+";

Андрій Данилко і Діма Волканов, категорія "Хлопці";

Олег Винник і Ольга Жмурин, категорія "Дівчата";

Настя Каменських і ZBSband, категорія "Колективи";

Раніше популярне українське вокальне ток-шоу "Х-фактор" оскандалилося появою на сцені" російського співака Філіпа Кіркорова відразу після того, як один з колективів виконав кавер на його пісню "Колір настрою синій".

Ми також писали про те, що українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, вразила шанувальників своїм образом на популярному шоу Х-фактор 9, де вона входить у склад журі. Зірка здивувала нарядом з глибоким декольте і незвичній зачіскою.

До речі, екс-учасниця Х-фактора відверто розповіла про закулісся шоу.

Відео: РБК-Україна