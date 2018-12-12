Экс-участница Х-фактора откровенно рассказала о закулисье шоу

Фото: Полина Полонейчик (instagram.com/repolinare)

Девушка приехала покорять сцену из Беларуси

Участница 9-го сезона популярного вокального проекта Х-фактор Полина Полонейчик выбыла из проекта после третьего прямого эфира. 24-летняя артистка выступала под сценическим именем Palina и была подопечной Олега Винника. Покорять украинскую сцену она приехала из Минска, при этом в родной Беларуси Полина уже достаточно популярна и дает концерты. В интервью "Фактам" певица рассказала о закулисье проекта, своем уходе из шоу и сложных моментах, с которыми пришлось столкнуться.

Отметим, что для многих зрителей ее уход был неожиданным, ведь Полину считали одной из фавориток Х-фактор 9, а Винник называл ее "самой загадочной" участницей. Однако сама Palina призналась, что не считает, что идеально подходит для такого шоу, хотя и достойна победы.

"Я не считаю себя менее достойной победы, чем остальные участники. Но я не ставила для себя сверхзадачи победить во что бы то ни стало. Мне было интересно попробовать себя в трех эфирах. Это здорово! Я старалась улыбаться, вживаться в новые образы, красиво поднимать руки, двигать телом. Но в конце концов поняла, что это не мое! Я не умею, да и не хочу этого делать. Да, я научилась иначе держаться на сцене, но, к сожалению, мне этот навык в дальнейшем не сильно пригодится", — рассказала исполнительница.

Артистка призналась, что проект помог ей во многом раскрыть себя по-новому и она обрела себя.

"Проект помогает разобраться в собственных чувствах, переживаниях. Я не могу сказать, что Х-фактор стал для меня сказкой. Это как будто ты сидишь один в комнате перед зеркалом. Я оказалась в чужой стране и делала то, что мне было не совсем понятно. Но за эти три недели я обрела себя. И это для меня самое важное! Здесь я начала понимать, что во мне настоящее, а что не купишь, не прикроешь платьем или париком. Неожиданно именно здесь, на проекте, поняла, какой я человек!" - рассказала Полина.

Фото: Полина Полонейчик (пресс-служба СТБ)

По словам девушки, на шоу не заставляют делать то, что тебе претит.

"Для меня большим открытием стало то, что на проекте все по-настоящему. Никто не заставляет нас изменять самому себе. И люди здесь работают настоящие и добрые. А доброты вообще в жизни должно быть больше", — призналась Полонейчик.

Фото: Полина Полонейчик (пресс-служба СТБ)

При этом артистка откровенно сообщила, что во время шоу у нее были и сложные периоды, когда хотелось покинуть проект.

"У меня случались периоды, когда хотелось все бросить и отправиться домой. А бывало, что все складывалось замечательно и хотелось остаться здесь подольше. Я ни o чем не жалею, потому что на проекте осталось много людей, для которых продолжать участие в Х-факторе гораздо важнее, чем мне", — подытожила исполнительница.

Напомним, украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную кареру под псевдонимом NK, поразила поклонников своим образом на популярном шоу Х-фактор 9, где она входит в состав жюри. Звезда удивила нарядом с глубоким декольте и непривычной прической.

Мы также писали о том, что Олег Винник, который является одним из членов жюри вокального шоу Х-фактор 8, спел в третьем прямом эфире проекта. Отметим, что в третьем прямом эфире шоу Х-фактор также выступила популярная группа KAZKA, исполнив свою нашумевшую песню "Плакала".

Видео: РБК-Украина