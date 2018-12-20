Зважені та щасливі: 8 сезон 17 выпуск

В четверг, 20 декабря, на телеканале СТБ покажут 17 выпуск самого весомого шоу страны Зважені та щасливі 8.

Смотреть онлайн 8 сезон 17 выпуск шоу Зважені та щасливі на Lite РБК-Україна.

На этой неделе определится первая пара-финалист проекта, которая 27 декабря сможет побороться за приз в 400 тыс. грн. Уже через неделю зрители увидят, как изменились все участники сезона: кто похудел, кто держит вес и как поменялась их жизнь в новом теле.

Кадр из шоу Зважені та щасливі 8

На этой неделе участники установят рекорд и будут внесены в книгу рекордов Украины за наибольшее количество сожжённых калорий за время прохождения олимпийской дистанции триатлона. Их ждет 51,5 км дистанции – самое сложное испытание в истории проекта: 1,5 км плаванья, 40 км на велосипедах-тандемах и 10 км бега с рюкзаками, в которых будет вес, сброшенный ими за время проекта. Например, у Богдана из красной команды 68 кг!

Кадр из шоу Зважені та щасливі 8

"У нас самый тяжелый конкурс за все сезоны. Лучше бы я самолет тянул", - прокомментировал задание Богдан.

Последний отрезок дистанции с нашими парами пройдут экс-участники, которые на протяжении многих лет после проекта держат себя в форме, и являются примером.

Кадр из шоу Зважені та щасливі 8

Кроме того, в проект придут бывшие участники, о судьбе которых сейчас многие не знали, потому что они мало что публиковали о себе в социальных сетях, так как снова набрали вес. И в этой выпуске они впервые, на всю страну, покажут себя и откровенно расскажут, почему так произошло.

Смотрите самый весомый проект страны Зважені та щасливі сегодня в 20:00 на СТБ, чтобы увидеть семнадцатый невероятный выпуск, который всех удивит!

Кадр из шоу Зважені та щасливі 8

Напомним, ранее мы публиковали 16 выпуск 8 сезона шоу Зважені та щасливі.