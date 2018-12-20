ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Зважені та щасливі: 8 сезон 17 выпуск

Lite » ТВ-шоу 20.12.2018 - 16:06

В четверг, 20 декабря, на телеканале СТБ покажут 17 выпуск самого весомого шоу страны Зважені та щасливі 8.

Смотреть онлайн 8 сезон 17 выпуск шоу Зважені та щасливі на Lite РБК-Україна.

На этой неделе определится первая пара-финалист проекта, которая 27 декабря сможет побороться за приз в 400 тыс. грн. Уже через неделю зрители увидят, как изменились все участники сезона: кто похудел, кто держит вес и как поменялась их жизнь в новом теле.

Зважені та щасливі: 8 сезон 17 выпускКадр из шоу Зважені та щасливі 8

На этой неделе участники установят рекорд и будут внесены в книгу рекордов Украины за наибольшее количество сожжённых калорий за время прохождения олимпийской дистанции триатлона. Их ждет 51,5 км дистанции – самое сложное испытание в истории проекта: 1,5 км плаванья, 40 км на велосипедах-тандемах и 10 км бега с рюкзаками, в которых будет вес, сброшенный ими за время проекта.  Например, у Богдана из красной команды 68 кг!

Зважені та щасливі: 8 сезон 17 выпускКадр из шоу Зважені та щасливі 8

"У нас самый тяжелый конкурс за все сезоны. Лучше бы я самолет тянул", - прокомментировал задание Богдан.

Последний отрезок дистанции с нашими парами пройдут экс-участники, которые на протяжении многих лет после проекта держат себя в форме, и являются примером.

Зважені та щасливі: 8 сезон 17 выпускКадр из шоу Зважені та щасливі 8

Кроме того, в проект придут бывшие участники, о судьбе которых сейчас многие не знали, потому что они мало что публиковали о себе в социальных сетях, так как снова набрали вес. И в этой выпуске они впервые, на всю страну, покажут себя и откровенно расскажут, почему так произошло.

Смотрите самый весомый проект страны Зважені та щасливі сегодня в 20:00 на СТБ, чтобы увидеть семнадцатый невероятный выпуск, который всех удивит!

Зважені та щасливі: 8 сезон 17 выпускКадр из шоу Зважені та щасливі 8

Напомним, ранее мы публиковали 16 выпуск 8 сезона шоу Зважені та щасливі.

Зважені та щасливі: 8 сезон 15 выпуск Зважені та щасливі: 8 сезон 14 выпуск
Новости Украины Зважені та щасливі
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь