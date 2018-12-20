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Зважені та щасливі: 8 сезон випуск 17

Lite » ТВ-шоу 20.12.2018 - 16:06

У четвер, 20 грудня, на телеканалі СТБ покажуть 17 випуск самого вагомого шоу країни Зважені та щасливі 8.

Дивитися онлайн 8 сезон 17 випуск шоу Зважені та щасливі на Lite РБК-Україна.

На цьому тижні визначиться перша пара-фіналіст проекту, яка 27 грудня зможе поборотися за приз у 400 тис. грн. Вже через тиждень глядачі побачать, як змінилися всі учасники сезону: хто схуд, хто тримає вагу і як змінилася їх життя в новому тілі.

Зважені та щасливі: 8 сезон випуск 17

Зважені та щасливі: 8 сезон випуск 17Кадр з шоу Зважені та щасливі 8

На цьому тижні учасники встановлять рекорд буде внесено у книгу рекордів України за найбільшу кількість спалених калорій за час проходження олімпійській дистанції тріатлону. Їх чекає 51,5 км дистанції – найскладніше випробування в історії проекту: 1,5 км плавання, 40 км на велосипедах-тандемах і 10 км бігу з рюкзаками, в яких буде вагу, скинутий ними за час проекту. Наприклад, у Богдана з червоної команди 68 кг!

Зважені та щасливі: 8 сезон випуск 17

Зважені та щасливі: 8 сезон випуск 17Кадр з шоу Зважені та щасливі 8

"У нас найважчий конкурс за всі сезони. Краще б я літак тягнув", - прокоментував завдання Богдан.

Останній відрізок дистанції з нашими парами пройдуть екс-учасники, які протягом багатьох років після проекту тримають себе у формі, і є прикладом.

Зважені та щасливі: 8 сезон випуск 17

Зважені та щасливі: 8 сезон випуск 17Кадр з шоу Зважені та щасливі 8

Крім того, в проект прийдуть колишні учасники, про долю яких зараз багато хто не знали, тому що вони мало що публікували про себе в соціальних мережах, так як знову набрали вагу. І в цій випуску вони вперше, на всю країну, покажуть себе та відверто розкажуть, чому так сталося.

Дивіться найвагоміший проект країни Зважені та щасливі сьогодні о 20:00 на СТБ, щоб побачити сімнадцятий неймовірний випуск, який всіх здивує!

Зважені та щасливі: 8 сезон випуск 17

Зважені та щасливі: 8 сезон випуск 17Кадр з шоу Зважені та щасливі 8

Нагадаємо, раніше ми публікували 16 випуск 8 сезону шоу Зважені та щасливі.

Зважені та щасливі: 8 сезон випуск 15 Зважені та щасливі: 8 сезон 14 випуск
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