Зважені та щасливі: 8 сезон 11 выпуск

Кадр из шоу Зважені та щасливі

Одинадцатую серию восьмого сезона шоу Зважені та щасливі можно смотреть на Lite РБК-Україна

В четверг, 8 ноября, на телеканале СТБ покажут одинадцатый выпуск самого весомого шоу страны Зважені та щасливі 8.

Смотреть онлайн 8 сезон 11 выпуск шоу Зважені та щасливі на Lite РБК-Україна.

Участники перешли экватор и остаются считанные недели до финала, который состоится уже в декабре.

С самого начала проекта пары пытались узнать друг о друга как можно больше. На этой неделе у них будет возможность проверить, готовы ли они быть откровенными на сто процентов и доверяют ли близкому человеку после всех пройденных испытаний? Семьи ждет проверка на детекторе лжи. Какую страшную тайну скрывает Сюзанна? Какое самое заветное желание у красного Богдана, о котором он не говорил отцу? Эти вопросы поставит полиграфолог участникам.

Кадр из шоу Зважені та щасливі

"До проекта мы вообще не общались с отцом, не знали друг друга. Сейчас я не представляю отношений лучше", - комментирует Богдан, но так ли все останется после детектора лжи.

Кадр из шоу Зважені та щасливі

От честности каждого будет зависеть нагрузка, с которой семья должна будет преодолеть полумарофон, то есть 21 километр, в испытании. Кто придет к финишу первым, узнаем уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ в самом весомом шоу страны Зважені та щасливі.

Кадр из шоу Зважені та щасливі

Напомним, ранее мы публиковали 10 выпуск 8 сезона шоу Зважені та щасливі.