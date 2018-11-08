Зважені та щасливі: 8 сезон 11 випуск

Кадр з шоу Зважені та щасливі

Одинадцяту серію восьмого сезону шоу Зважені та щасливі можна дивитися на Lite РБК-Україна

У четвер, 8 листопада, на телеканалі СТБ покажуть одинадцятий випуск самого вагомого шоу країни Зважені та щасливі 8.

Дивитися онлайн 8 сезон 11 випуск шоу Зважені та щасливі на Lite РБК-Україна.

Учасники перейшли екватор і залишаються лічені тижні до фіналу, який відбудеться вже в грудні.

З самого початку проекту пари намагалися дізнатися один про одного як можна більше. На цьому тижні у них буде можливість перевірити, чи готові вони бути відвертими на сто відсотків і довіряють близькій людині після всіх пройдених випробувань? Сім'ї чекає перевірка на детекторі брехні. Яку страшну таємницю приховує Сюзанна? Яке заповітне бажання у червоного Богдана, про який він не говорив батькові? Ці питання поставить поліграфолог учасникам.

Кадр з шоу Зважені та щасливі

"До проекту ми взагалі не спілкувалися з батьком, не знали один одного. Зараз я не уявляю відносин краще", - коментує Богдан, але так чи все залишиться після детектора брехні.

Кадр з шоу Зважені та щасливі

Від чесності кожного буде залежати навантаження, з якою сім'я повинна буде подолати полумарофон, тобто 21 кілометр, у випробуванні. Хто прийде до фінішу першим, дізнаємося вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ у самому вагомий шоу країни Зважені та щасливі.

Кадр з шоу Зважені та щасливі

Нагадаємо, раніше ми публікували 10 випуск 8 сезону шоу Зважені та щасливі.