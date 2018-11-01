Зважені та щасливі: 8 сезон 10 выпуск

В четверг, 1 ноября, на телеканале СТБ покажут десятый выпуск самого весомого шоу страны Зважені та щасливі 8.

Смотреть онлайн 8 сезон 10 выпуск шоу Зважені та щасливі на Lite РБК-Україна.

На прошлой неделе у участников была возможность самим выбрать способ похудения. Толстячки попробовали диеты, которые им кажутся самыми действенными и эффективными, чтобы показать зрителям, какой результат они дают на самом деле.

На проект вернулись бывшие участники шоу Марта и Андрей Марнауз. Сейчас Андрей весит 100 кг, а Марта – 70 кг, что на 11 кг меньше, чем на финале. Пара предложила участникам поменять свое питание, тренировки и добавить дополнительные методы похудения, которые участникам могут показаться эффективными.

Диеты, которые попробовали пары: голливудская, шесть лепестков, белково-углеводная, разгрузочные дни, грейпфрутовая. Каждый выберал свою.

Дополнительные методы похудения: душ Шарко, похудение при помощи пиявок, лимфодренажный массаж, обертывание, массаж тела.

Виды тренировок: тренировки для балерин, йога, кик-аэробика с ведущей, бег с тренером, сайкл с Мартой.

"Нестандартные тренировки и нестандартная диета. Сложно предугадать, как наш организм себя поведет", - считает Саша из синей команды.

Напомним, ранее мы публиковали 9 выпуск 8 сезона шоу Зважені та щасливі.