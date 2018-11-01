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Зважені та щасливі: 8 сезон 10 випуск

Lite » ТВ-шоу 01.11.2018 - 09:27

У четвер, 1 листопада, на телеканалі СТБ покажуть десятий випуск самого вагомого шоу країни Зважені та щасливі 8.

Дивитися онлайн 8 сезон 10 випуск шоу Зважені та щасливі на Lite РБК-Україна.

минулого тижня в учасників була можливість самим вибрати спосіб схуднення. Товстунчики спробували дієти, які їм здаються самими дієвими та ефективними, щоб показати глядачам, який результат вони дають насправді.

На проект повернулися колишні учасники шоу Березня і Андрій Марнауз. Зараз Андрій важить 100 кг, а Марта – 70 кг, що на 11 кг менше, ніж на фіналі. Пара запропонувала учасникам змінити своє харчування, тренування і додати додаткові методи схуднення, які учасникам можуть здатися ефективними.

Дієти, які спробували пари: голлівудська, шість пелюсток, білково-вуглеводна, розвантажувальні дні, грейпфрутова. Кожен выберал свою.

Додаткові методи схуднення: душ Шарко, схуднення за допомогою п'явок, лімфодренажний масаж, обгортання, масаж тіла.

Види тренувань: тренування для балерин, йога, кік-аеробіка з ведучою, біг з тренером, сайкл з Мартою.

"Нестандартні тренування і нестандартна дієта. Складно передбачити, як наш організм себе поведе", - вважає Саша з синьої команди.

Нагадаємо, раніше ми публікували 9 випуск 8 сезону шоу Зважені та щасливі.

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