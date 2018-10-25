Зважені та щасливі: 8 сезон 9 выпуск смотреть онлайн

Слава и Оливия. Фото: Пресс-служба СТБ

Девятую серию восьмого сезона шоу Зважені та щасливі можно смотреть на Lite РБК-Україна

В четверг, 25 октября, на телеканале СТБ покажут девятый выпуск самого весомого шоу страны Зважені та щасливі 8.

Смотреть онлайн 8 сезон 9 выпуск шоу Зважені та щасливі на Lite РБК-Україна.

На этой неделе у участников будет возможность самим выбрать способ похудения. Толстячки попробуют диеты, которые им кажутся самыми действенными и эффективными, чтобы показать зрителям, какой результат они дают на самом деле. Оправдаются ли их ожидания?

На проект вернутся бывшие участники шоу Марта и Андрей Марнауз. Сейчас Андрей весит 100 кг, а Марта – 70 кг, что на 11 кг меньше, чем на финале. Пара предложит участникам поменять свое питание, тренировки и добавить дополнительные методы похудения, которые участникам могут показаться эффективными.

Диеты, которые попробуют пары: голливудская, шесть лепестков, белково-углеводная, разгрузочные дни, грейпфрутовая. Каждый выберет свою.

Кадр из шоу Зважені та щасливі 8

Дополнительные методы похудения: душ Шарко, похудение при помощи пиявок, лимфодренажный массаж, обертывание, массаж тела.

Виды тренировок: тренировки для балерин, йога, кик-аэробика с ведущей, бег с тренером, сайкл с Мартой.

"Будут нестандартные тренировки и нестандартная диета. Сложно предугадать, как наш организм себя поведет", - считает Саша из синей команды.

Какие диеты окажутся самыми эффективными или участники вернутся к правильному питанию, может ли обертывание и массаж помочь в похудении, смотрите уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ.

Напомним, ранее мы публиковали 8 выпуск 8 сезона шоу Зважені та щасливі.