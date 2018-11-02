Чего ждать от 11-го эфира Танцев со звездами: премьера от Джамалы и самба от Никитюк

Фото: Танцы со звездами 2018 (пресс-служба)

Темой нового выпуска шоу станет "Карнавал. Танцы народов мира"

Прямой эфир одиннадцатого эфира самого танцевального проекта Танцы со звездами обещает окунуть телезрителей в атмосферу карнавала. Отметим, что выпуск традиционного стартует в 21:00 на телеканале "1+1" в это воскресенье, 4 ноября.

Темой 11-го эфира станет "Карнавал. Танцы народов мира". Финал уже близко, конкуренция на паркете начинает проявляться еще больше. После прошлого віпуска пары снова вернулись к своим партнерам, а танцор Женя Кот, который пропустил две недели из-за болезни, готов вернуться в проект.

Чем же удивят звездные участники проекта? Так, Денис Беринчик с Екатериной Белявской покажут зрителям румбу в японском стиле. На этот раз спортсмен превратится в самурая, а его партнерша - в гейшу. Комик Игорь Ласточкин примерит на себя образ индийского полицейского, который будет защищать продавщицу Илону Гвоздеву от грабителей. Пара продемонстрирует индийское диско с романтическим финалом.

Фото: Танцы со звездами 2018 (пресс-служба)

Актер Павел Вишняков и Юлия Сахневич попадут на Венецианский карнавал, танцуя фьюжн, а Иракли Макацария и Яна Заяц погрузят зрителей в страстное фламенко в Испании. Леся Никитюк со своим партнером Максимом Ежовым станцуют феерическую самбу в Бразилии, а Michelle Andrade и Женя Кот продемонстрируют фолк в украинском стиле.

Компании бессменному ведущему Юрию Горбунову на звездном балконе снова составит любимый комик страны и участник прошлого сезона Танцев со звездами Юрий Ткач. Артист будет встречать участников на балконе, а также первым узнавать их впечатления и эмоции от оценок, которые будут им ставить судьи проекта MONATIK, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Фото: Танцы со звездами 2018 (пресс-служба)

Зрителей ждет еще один сюрприз - специальной гостьей эфира станет популярная певица, победительница Евровидения 2017 Джамала. Она выступит перед зрителями в новом образе и споет премьерную композицию.

Напомним, популярная украинская телеведущая, участница шоу Танцы со звездами 2018 Леся Никитюк весьма эмоционально отреагировала на критику своих выступлений в сети.

Мы также писали о том, что Женя Кот прокомментировал свое возвращение на паркет.

Кстати, Леся Никитюк порадовала своих поклонников необычным флешмобом, в рамках которого фанаты украинской телеведущей получат сразу несколько уникальных "поощрительных призов". Так, участница Танцев со звездами запустила флешмоб #ЛесяБагіняЛаміната.

Видео: РБК-Украина