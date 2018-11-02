Чого чекати від 11-го ефіру Танців з зірками: прем'єра від Джамали і самба від Нікітюк

Фото: Танці з зірками 2018 (прес-служба)

Темою нового випуску шоу стане "Карнавал. Танці народів світу"

Прямий ефір одинадцятого ефіру самого танцювального проекту Танці з зірками обіцяє занурити глядачів у атмосферу карнавалу. Зазначимо, що випуск традиційного стартує о 21:00 на телеканалі "1+1" у неділю, 4 листопада.

Темою 11-го ефіру стане "Карнавал. Танці народів світу". Фінал вже близько, конкуренція на паркеті починає проявлятися ще більше. Після минулого випуску пари знову повернулися до своїх партнерів, а танцюрист Женя Кот, який пропустив два тижні з-за хвороби, готовий повернутися у проект.

Чим же здивують зіркові учасники проекту? Так, Денис Берінчик з Катериною Білявською покажуть глядачам румбу в японському стилі. На цей раз спортсмен перетвориться на самурая, а його партнерка - на гейшу. Комік Ігор Ласточкін приміряє на себе образ індійського поліцейського, який буде захищати продавщицю Ілону Гвоздьову від грабіжників. Пара продемонструє індійське диско з романтичним фіналом.

Фото: Танці з зірками 2018 (прес-служба)

Актор Павло Вишняков і Юлія Сахневич потраплять на Венеціанський карнавал, танцюючи ф'южн, а Іраклі Макацарія і Яна Заєць занурять глядачів у пристрасне фламенко в Іспанії. Леся Нікітюк зі своїм партнером Максимом Єжовим станцюють феєричну самбу в Бразилії, а Michelle Andrade і Женя Кот продемонструють фолк в українському стилі.

Компанію беззмінному ведучому Юрію Горбунову на зоряному балконі знову складе улюблений комік країни і учасник минулого сезону Танців з зірками Юрій Ткач. Артист зустрічатиме учасників на балконі, а також першим дізнаватиметься їх враження та емоції від оцінок, які будуть їм ставити судді проекту MONATIK, Катерина Кухар і Влад Яма.

Фото: Танці з зірками 2018 (прес-служба)

Глядачів чекає ще один сюрприз - спеціальною гостею ефіру стане популярна співачка, переможниця Євробачення 2017 Джамала. Вона виступить перед глядачами в новому образі і заспіває прем'єрну композицію.

Нагадаємо, популярна українська співачка, учасниця шоу Танці з зірками 2018 Леся Нікітюк вельми емоційно відреагувала на критику своїх виступів в мережі.

Ми також писали про те, що Женя Кот прокоментував своє повернення на паркет.

До речі, Леся Нікітюк порадувала своїх шанувальників незвичайним флешмобом, в рамках якого фанати української телеведучої отримають відразу кілька унікальних "заохочувальних призів". Так, учасниця Танців з зірками запустила флешмоб #ЛесяБагіняЛаміната.

Відео: РБК-Україна