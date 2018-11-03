"Я хочу запалити": на сцену Х-фактора вийде зірка 90-х (відео)

Відео: (youtube.com/Х-фактор)

У суботу, 3 листопада на сцену легендарного вокального шоу "Х-фактор" вийде секс-символ 90-х. Своїм вокалом вирішив порадувати EL Кравчук. Він вважає, що завдяки цьому шоу він зможе повернути собі колишню популярність. Дивіться онлайн-трансляцію 10 випуску 9 сезону шоу на LITE. Анонс випуску опублікований на YouTube-каналі Х-фактора.

10-й випуск стане завершальним і обіцяє здивувати своїх глядачів. Саме в останній день змагань відбудеться гучне повернення секс-символ 90-х, EL Кравчука. За допомогою проекту співак планує розпочати новий виток у своїй кар'єрі.

"Зараз у мене стали з'являтися нові пісні, які, я сподіваюся, за допомогою "Х-фактора" і каналу СТБ почує дуже багато людей. Я завжди йшов у розріз з громадською думкою, мені цікаво підривати загальноприйняті стереотипи, і зараз я хочу запалити і підірвати стереотипи, пов'язані з El Кравчуком, і показати себе справжнього", - говорить він.

EL Кравчук / Кадр з відео (youtube.com/Х-фактор)

Як зізнається суддя шоу Андрій Данилко, саме він радив музиканту спробувати себе в шоу.

"Я йому ще в минулому році казав: "Іди на Х-фактор, він покаже тебе так, як не покаже ні одна програма", – розповів Данилко.

Нагадаємо, раніше ми публікували 9 випуск 9 сезону шоу Х-фактор.

До речі, раніше ми писали про те, що виступ військових на сцені Х-фактору "підірвав" мережу.

Раніше повідомлялося, що екс-суддя українського "Х-фактора" роздяглася для чоловічого журналу.

Відео: (video.rbc.ua)